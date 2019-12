Governo adia lançamento de novo programa habitacional para 2020

O impasse em torno dos custos de operacionali-zação do novo programa habitacional do Governo acabou adiando seu lançamento para o primeiro semestre de 2020. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, disse, ontem (20), que o custo passado pelos agentes operadores e financeiros está "muito alto para o que o Governo desejaria".

O ideal, segundo ele, é que a operação consuma no máximo 10% do voucher que será dado às famílias para construir, reformar ou adquirir a casa própria. O tíquete médio desse crédito está avaliado em R$ 60 mil.

O novo programa habitacional do Governo deve transferir diretamente para os beneficiários um "voucher", vale que garante um crédito em dinheiro, num valor a ser determinado conforme a região. A ideia é beneficiar famílias com renda de até R$ 1,2 mil mensais em média que vivem em moradias precárias em municípios com até 50 mil habitantes. A seleção será feita com base no Cadastro Único.

Negociações

A Medida Provisória que cria o sucessor do Minha Casa Minha Vida já está pronta, mas as negociações emperraram na remuneração dos agentes operadores e financeiros. As instituições estão precificando alto o custo para lidar com o modelo e manifestam preocupação quanto à fiscalização da aplicação dos valores, uma vez que as obras serão pulverizadas, e temem ser responsabilizadas em caso de desvios.

"O que o Governo não quer é que, de um voucher de R$ 60 mil, R$ 15 mil seja o custo repassado para os bancos", disse o ministro. "Qualquer custo que supere 10%, o Governo torce o nariz. Nosso objetivo é que não seja utilizado mais que 10%".

Por conta desse impasse, o lançamento do programa, que chegou a ser previsto para dezembro deste ano, acabou ficando para 2020. "Nossa previsão é lançar no 1º semestre do ano que vem", afirmou Canuto.

Sem recursos

O ministro reconheceu que ainda não há qualquer previsão de recursos no Orçamento de 2020 destinados para o novo programa. Ele salientou, porém, que recentemente o Congresso fez um esforço para realocar verbas para o Minha Casa. "Com a confirmação das taxas de crescimento maiores do País, talvez isso possa abrir espaço no Orçamento e possa ter recurso necessário para o lançamento do novo programa", disse.

Para Canuto, o ideal é que fosse possível assegurar pelo menos 50 mil unidades no primeiro ano de contratações do novo programa. Pelo voucher médio de R$ 60 mil, isso significaria um custo de R$ 3 bilhões. "Ter 50 mil unidades é uma vontade, mas depende da disponibilidade orçamentária", afirma o ministro do Desenvolvimento Regional.

Os R$ 2,1 bilhões garantidos no Orçamento 2020 para o Minha Casa Minha Vida são suficientes apenas para as obras já em andamento.

'Colchão'

O Ministério criou um "colchão" de R$ 180 milhões em seu orçamento, neste ano, para tentar destravar as obras de 8.922 unidades habitacionais do MCMV contratadas no fim de 2018 sem lastro no Orçamento. A irregularidade foi apontada pela Controladoria-Geral da União.

Esse colchão é formado com o empenho e pagamento de recursos ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que banca o faixa 1 do programa. O dinheiro é repassado, mas o fundo só efetua o desembolso para as construtoras em 2020.

A reserva vai garantir que as unidades possam ser executadas para além dos R$ 2,1 bilhões, garantidos no Orçamento para obras em andamento.