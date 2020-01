Geração de vagas formais no Ceará cai pela metade em 2019

As 385.096 contratações e 374.777 desligamentos efetuados pelo mercado de trabalho formal cearense em 2019 resultaram em um saldo de 10.319 vagas de emprego a mais no ano passado. Apesar de positivo, o número representa menos da metade (44%) do saldo de 23 mil postos de trabalho formais observado em 2018 e sugere uma perda de ritmo associada à capacidade de geração de emprego da economia em geral.

>CE: cresce saldo de intermitentes

A avaliação é do analista de mercado do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Mardônio Costa, e se baseia nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado ontem (24) pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. "Essa geração de empregos perde ritmo, porque no ano passado o mercado cearense só gerou 44% do total de empregos de carteira assinada gerados em 2018".

Para Costa, a perda de ritmo está muito associada à capacidade de criação de emprego da economia como um todo. "O Ipece (Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará) estima que a economia do Estado cresceu em torno de 1,6% em 2019. A economia do País deve ter crescido em torno de 1,2%, então há um baixo ritmo da atividade econômica, o que impacta essa dinâmica de geração de empregos de uma maneira geral", detalha o analista.

Em um cenário de crescimento econômico ainda considerado baixo e aquém do esperado, o analista de Mercado de Trabalho do IDT lembra que as atividades informais de trabalho, que não possuem carteira assinada nem outras garantias trabalhistas, acabam ganhando força e sustentando o nível de ocupação da população.

Setores

A diferença no número de vagas geradas em 2019 na comparação com 2018 foi observada de modo mais significativo em alguns setores no Ceará. No apanhado de janeiro a dezembro do ano passado, dois apresentaram saldos negativos de postos de trabalho: a indústria de transformação (-1.282) e a Construção civil (-3.805). Em 2018, esses mesmos setores haviam apresentado saldos positivos de emprego, com 3.872 e 416 vagas, respectivamente.

"Nós observamos que o resultado negativo na indústria de transformação foi ocasionado principalmente pelas perdas na indústria têxtil, com 2,5 mil vagas a menos. A indústria calçadista também perdeu cerca de mil vagas em 2019", destaca Mardônio, ponderando, entretanto, que o segmento da indústria que corresponde aos materiais elétricos e de telecomunicações encerrou 2019 com 1.591 vagas a mais. "Mas a gente vê aí segmentos importantes que empregam muita gente no Estado com saldos negativos".

Serviços

Em contrapartida, os principais destaques positivos de geração de emprego ficaram por conta do setor de serviços (11.783 vagas em 2019) e do comércio (2.429). "Os serviços, particularmente, apresentaram expansão do emprego nos últimos dois anos, mas em 2018 foram geradas mais de 16 mil vagas só nesse setor e em 2019 foram 11.783. São cinco mil vagas a menos", pontua ainda Mardônio Costa.

Também apresentaram resultados positivos no acumulado do ano passado a indústria extrativa mineral (84); a administração pública (161); os serviços industriais de utilidade pública (428) e a agropecuária (521).

Expectativas

Apesar dos números menores em relação ao ano de 2018, Costa acredita que em 2020 o resultado deve ser melhor no mercado de trabalho. "Como em 2020 se aguarda um ritmo de crescimento da economia duas vezes maior, a gente espera uma melhora desses indicadores, principalmente no setor da construção civil, a partir do que vem acontecendo em São Paulo, com a melhora no ritmo de atividade", projeta o analista de Mercado de Trabalho do IDT.

Ele menciona em especial a construção civil por entender que os resultados do setor acabam respingando em outras atividades. "A indústria extrativa mineral é afetada com a fabricação de cimento, por exemplo, então a recuperação da construção civil tem um impacto direto na mão de obra e rebate positivamente em diversos outros setores da economia", analisa.