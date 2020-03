Fraca articulação e cenário mundial prejudicam resultado do PIB

A economia brasileira fechou o ano de 2019 abaixo das expectativas e apresentou um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,1%. No começo do ano passado, o mercado estimava que o País consolidaria uma evolução de mais de 2%, já conjecturando sobre a atuação da equipe econômica do Governo Federal liderada por Paulo Guedes.

No entanto, analistas consultados pela reportagem avaliaram que entraves no cenário internacional e problemas de articulação do Executivo nacional com o Congresso fizeram com que a economia apresentasse rendimento abaixo do esperado no último ano.

Segundo Nicolino Trompieri Neto, coordenador de Contas Regionais do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado do Ceará (Ipece), entre os principais motivos para o resultado do PIB nacional está o elevado nível do déficit das contas públicas, que teria limitado a capacidade de o Estado fazer novos investimentos. Também contribuíram para o cenário as negociações do mercado internacional, considerando a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e os impactos da saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit).

"Esses eventos afetam o comércio internacional e principalmente o comportamento dos investidores estrangeiros, que ficam mais resistentes ao risco, preferindo mais segurança e um menor retorno, migrando a aplicação de seus investimentos em países em desenvolvimento, como o Brasil, para países desenvolvidos e com economia mais sólida, como os EUA", ponderou Trompieri. "Além disso, esses eventos internacionais também pressionam para uma desvalorização do real em relação ao dólar", completou.

Reformas

O coordenador do Ipece, contudo, ressaltou a aprovação da reforma da Previdência para aliviar a pressão do déficit público, ainda que o resultado final tenha ficado aquém das expectativas iniciais do ministro da Economia (Paulo Guedes). Apesar da medida, Trompieri reforçou a necessidade de o Governo Federal continuar a agenda de atualizações propostas.

"Outra reforma que deve ser urgente em sua aprovação é a tributária, que está atualmente em discussão no Congresso. As reformas são pré-requisitos para o crescimento econômico, sem elas, o ritmo de crescimento hoje estaria mais lento", disse.

Entretanto, para conseguir aprovar as próximas reformas estabelecidas como prioridade (tributária e administrativa), o Governo Federal terá de melhorar a capacidade de articulação com o Legislativo. De acordo com o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef), Raul Santos, uma das questões que contribuiu para o resultado ruim do PIB em 2019 foi a inabilidade da gestão federal em negociar as pautas com os parlamentares.

Ele, no entanto, ponderou que essa movimentação pode ser considerada normal já que o Governo atual causou uma ruptura institucional muito grande em relação ao passado, algo que não havia acontecido antes. A visão política dominante, agora de extrema-direita, como explicou Raul acabou fazendo com que o Governo Federal escolhesse fazer mais trocas em cargos de gestão para aplicar uma visão às medidas desejadas. Ele afirmou que seria uma troca mais abrupta em relação aos antigos governos do PT (Lula e Dilma), de centro-esquerda, e do PSDB (Fernando Henrique), de centro-direita.

"A velocidade da equipe econômica é muito maior do que a capacidade de articulação do Governo. A equipe sugere muita coisa, por ser muito capacitada, mas tem a dificuldade de lidar com a articulação. E isso atrapalha a agenda econômica", disse Santos.

"Além disso, temos a inexperiência do nosso gestor maior, o presidente, por não ter convivido em ambiente tão amplo antes. O nosso presidente nunca foi governador ou prefeito, então não está acostumado com a complexidade da articulação nesse nível", completou.

Previsão

O vice-presidente do Ibef, contudo, defendeu que as coisas deverão se estabilizar e melhorar aos poucos, dando mais tranquilidade à economia nacional. A análise está baseada na confiança do mercado, que tem apoiado as reformas estruturais e vem, ainda, nutrindo expectativas positivas.

No entanto, apesar do otimismo, Raul Santos projetou que, muito provavelmente, a expectativa do resultado do PIB para 2020 terá de ser revisada, ficando abaixo dos 2,17% já estabelecida pelo último relatório do Banco Central. "Esse número vai ser revisado para baixo e deve ficar nos 2%, pois temos de lembrar que esse ano é eleitoral, então parte da agenda no Congresso pode ser deixada de lado a partir de julho, quando os políticos se concentrarão no período da campanha".

Santos também comentou que a previsão para 2020 é que os setores mais propícios a ter resultados positivos são os que têm relação com a inovação tecnológica. Ele deu destaque aos mercados de energias renováveis, tecnologia, saúde, alimentos saudáveis e educação. Na contramão, os setores mais tradicionais, considerando o cenário mundial, deverão se manter com níveis de crescimento razoável - "sem decolar", previu Santos.