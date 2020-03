Fortaleza teve ao menos 24 voos cancelados na quarta-feira (18)

À medida que a pandemia avança pelo Ceará, as operações das companhias aéreas no Aeroporto Internacional de Fortaleza são interrompidas. Apenas ontem (18), 24 voos foram cancelados entre pousos e decolagens, segundo a plataforma FlightRadar24, que monitora em tempo real voos em todo o mundo.

Metade dos voos foi cancelada pela Azul para destinos como Recife e Guarulhos (SP). A Latam interrompeu algumas frequências para Guarulhos, Brasília e Congonhas. Já a Gol cancelou voos para o Rio de Janeiro e Orlando.

"Gol Linhas Aéreas anuncia que está suspendendo seus voos para o exterior, até 30 de junho, como forma de garantir a segurança dos seus Clientes e Colaboradores, valor número 1 da Companhia, e de se adequar ao novo cenário de demandas por transporte aéreo, dado o advento do coronavírus em nível global. Somado a isso, está acatando as restrições de viagem impostas pelas autoridades dos países nos quais opera, na América do Sul, na América Central e no Caribe, além de recomendações das autoridades dos Estados Unidos", informou a Gol.

Voos internacionais

Além dos cancelamentos de operações domésticas, a TAP suspendeu suas operações para Lisboa por conta do coronavírus. A partir desta quinta-feira (19), a única ligação, por via área, entre Portugal e Brasil será entre as cidades de Lisboa, Rio de Janeiro e São Paulo.

Também nesta quarta-feira, a Cabo Verde Airlines suspendeu as ligações entre Fortaleza e a Ilha do Sal. A medida já está em vigor por 30 dias.

"Em consequência do alastramento progressivo da pandemia do Coronavírus Covid-19 a mais de 150 países, a maioria destes países já impuseram proibições temporárias de viagens, obrigando as companhias aéreas a suspenderem as suas atividades".

Nesta quinta-feira, passa a vigorar os cancelamentos da Air Europa na Capital. A empresa tinha um voo semanal para Madri. Até o momento o Grupo Air France-KLM mantém as operações para a França e Holanda.

