Fortaleza tem o metro quadrado mais caro do Nordeste

Pesquisa do Índice FipeZap revela que o metro quadrado dos imóveis de Fortaleza é o mais caro entre as capitais pesquisadas no Nordeste, além de ser o nono mais alto entre 16 capitais brasileiras

O metro quadrado dos imóveis em Fortaleza (R$ 5.840 por m²) é o mais caro de todo o Nordeste, segundo aponta o Índice FipeZap, que monitora o comportamento dos preços de imóveis em 50 cidades brasileiras, com base em anúncios da internet. A capital cearense apresentou um preço superior a todas as cinco outras capitais monitoradas pela pesquisa na região. Além disso, Fortaleza foi apontada como nona mais cara do País.

O preço médio do metro quadrado na Capital foi avaliado em R$ 5.840, o nono entre as 16 capitais brasileiras pesquisadas pelo índice, superando todas as capitais nordestinas e à frente de Recife (R$ 5.836), Salvador (R$5.004), Maceió (R$ 4.551) e João Pessoa (R$ 4.501).

A nova classificação vem depois dos preços em Fortaleza caírem 0,42% em março. Em fevereiro, a capital cearense apresentou uma desvalorização de 0,24%. Já considerando todo o ano de 2019, o preço médio dos imóveis na Capital registrou queda de 0,18%, enquanto, no acumulado de 12 meses, até março, houve retração de 1,57%. A amostra do FipeZap, em Fortaleza, considerou 7.093 anúncios.

Analisando todas as cidades pesquisadas, o preço dos imóveis no País avançou 0,02% em março. Em fevereiro, havia avançado 0,08%. Já no acumulado do ano, a alta foi de 0,24% e nos últimos 12 meses, os preços subiram 0,11%. Em março, o preço médio dos imóveis no País ficou em R$ 7.176. No mês, a inflação medida pelo IPCA foi de 0,53%.

Localidades

Em Fortaleza, o bairro Meireles foi o que registrou o maior preço por metro quadrado (R$ 7.741), seguido por Mucuripe (R$ 6.790), Praia de Iracema (R$ 6.665), Cais do Porto (R$ 6.662) e Luciano Cavalcante (R$ 6.577).

Por outro lado, os cinco bairros com os menores preços anunciados foram: Pedras (R$ 2.184), Bela Vista (R$ 2.422), Farias Brito (R$ 2.545) e José Walter (R$ 2.678).