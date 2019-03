Feira do Artesanato deve movimentar mais de R$ 10 milhões 

Fortaleza recebe a partir de hoje, até o dia 7 de abril, a Feira Nacional de Artesanato e Cultura no Ceará (Fenacce). Segundo a coordenadora da feira, Stella Pavan, o evento deve girar mais de R$ 10 milhões em vendas. “Nós esperamos superar os 50 mil visitantes nestes 10 dias. Estamos trazendo novidades, expositores que estão vindo de 25 estados e 12 países, além de toda a cultura de raiz cearense. A gente pretende, pelo número de artesãos que a gente está trazendo e a qualidade dos produtos, movimentar mais de R$ 10 milhões. A feira vai realmente movimentar a economia, com produtos com valores que vão de R$ 5 a R$ 5 mil. Dependendo da peça, como as de madeira, que são mais caras, têm o couro e as esculturas”, destaca Pavan.

A feira contará com cerca de 130 estandes com até 300 expositores. Além disso, a programação terá uma ala voltada toda para o compartilhamento de experiências através de palestras de artesãos renomados no mercado e oficinas, onde será possível aprender a fazer diversos trabalhos manuais. Para participar, basta que o visitante se inscreva antes de cada oficina.

“A gente está tentando resgatar através dos nossos artesãos as oficinas gratuitas, vamos ter a parte cultural trazendo reisado, a quadrilha, o poema, contação de histórias, além da parte de sustentabilidade e inovação”. Segundo Pavan, os países participantes são Turquia, Paquistão, Coreia, Equador, entre outros.

Alinhar artesanato, inovação e sustentabilidade será um dos pilares da Feira. Os visitantes poderão conhecer de perto, por exemplo, como é possível transformar produtos recicláveis em peças artesanais, ajudando assim a reduzir o impacto ambiental.

Contexto

A Feira de Artesanato se realiza em um contexto de destaque do Ceará no cenário nacional e internacional. Em 2015, o Governo ampliou para os artesãos a isenção fiscal do ICMS. No fim de 2017, o Ceará ganhou o novo Centro de Rendeiras da Prainha, em Aquiraz, mais um ponto de comercialização do artesanato cearense, que também está em três lojas de Fortaleza e em Juazeiro do Norte, voltado para o artesanato do Cariri.

Entre 2015 e 2018, foram comercializadas nestas unidades – e em feiras locais, nacionais e internacionais – um total de 300 mil peças, com volume de vendas de mais de R$ 8 milhões. A Central de Artesanato do Ceará (Ceart) é responsável pelo Programa de Desenvolvimento do Artesanato do Estado do Ceará (PDA), que é a política pública do Governo estadual destinada ao setor e tem o objetivo de valorizar o artesanato cearense preservando a cultura, a tradição e a arte popular.

O setor artesanal promove ainda a inserção da mulher e do jovem na cadeia produtiva e comercial. O programa atende artesãos, grupos de produção e entidades artesanais em 90% dos municípios do Ceará, totalizando cerca de 42 mil cadastrados na Ceart.