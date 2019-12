Feira de Miniempresas apresenta oito criações de jovens estudantes

A segunda edição do Empreendedor Criativo mobilizou o lançamento de oito novos produtos durante a Feira de Miniempresas, realizada nesta quarta-feira (4). Cerca de 180 jovens alunos ou egressos do ensino médio apresentaram e comercializaram as suas criações, como a carteira elaborada artesanalmente com caixa de leite, papelão, linha de lã e tecido de bolsa reutilizado.

O produto foi elaborado com itens doados por diversas empresas, como as caixas de papelão por um supermercado e retalhos de tecidos por uma loja de aviamentos. “A gente estuda em uma rua muito central do Montese, a Gomes de Matos. Como é um polo de comércio muito ativo, a gente começou a usar isso a nosso favor, pesquisando os preços e conversando com as empresas”, explica a presidente Aisha Paes.

A meta é vender 200 unidades ao preço de R$ 5, cada. “A gente decidiu que vai doar metade do lucro para uma instituição de cuidados de animais. O preço é acessível e dá para custear a produção e a nossa remuneração”, diz.

Além de Fortaleza, Redenção e Juazeiro do Norte irão receber a Feira, ainda neste mês, para revelar os itens gerados pelos jovens participantes do programa na região. Ao todo, a capital cearense e mais outros 28 municípios já receberam o programa Empreendedor Criativo. A previsão é que, no início de 2020, as demais localidades também promovam o evento.

Acordo

O programa é resultado de uma parceria da associação educativa Junior Achievement Ceará (JA Ceará) com a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS). Na primeira edição, iniciada em 2017, mil jovens foram contemplados. Na segunda edição, que teve início em julho passado e prossegue até março de 2020, já são dois mil beneficiados.

De acordo com Igor Queiroz Barroso, diretor-presidente da JA Ceará, esse projeto customizado para a Secretaria foi elaborado para uma faixa etária de 15 a 29 anos, ultrapassando os limites de alunos apenas do ensino médio, possibilitando atender um público maior. “Nós temos projetos campeões na Junior Achievement, mas alcançamos mais com a parceria com a SPS por meio do Empreendedor Criativo”, destaca Igor Queiroz.

Conhecimento

O projeto Empreendedor Criativo permite que estudantes e egressos da rede pública de ensino tenham acesso e aprimorem o conhecimento na área financeira, assim como a preparação pessoal, voltado para o mercado de trabalho.

“São quatro módulos. Eles veem as vantagens de permanecer na escola, uma introdução ao mundo dos negócios, as habilidades para o sucesso e o de miniempresa, na qual se faz um plano de negócios completo. Eles são orientados a formar preço, sabem como pagam encargos, impostos, taxas tributárias, como chegam ao valor de vendas e pesquisa de marketing”, explica Ana Lúcia Gomes de Freitas, diretora executiva da JA Ceará.

“A Secretaria desenvolve diversos projetos de qualificação profissional e normalmente tem sempre um tom para o mercado formal. Diante das mudanças de mercado, a gente percebeu que um curso na área de empreendedorismo seria uma estratégia para que esses jovens tivessem uma nova alternativa de geração de renda”, pontua Roberta Arraes, coordenadora de Inclusão Social da SPS.

A JA Ceará é uma associação educativa sem fins lucrativos presente há 15 anos no Estado que visa despertar o espírito empreendedor nos jovens.