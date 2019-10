Fechamento de empresas de beleza cai 366% no Ceará

O número de negócios no Ceará que encerraram as atividades em 2019 caiu, e o segmento da beleza acompanhou esse movimento. De acordo com dados da Neoway, companhia de big data analytics e inteligência artificial para negócios, foram fechadas, de janeiro a setembro, 1.280 empresas do ramo de cosmético e beleza - queda de 366,8% ante o número de encerramentos em igual período de 2018 (5.976).

Já a quantidade de empresas criadas em 2019 chegou a 4.972, no acumulado de janeiro a setembro. O número representa 82 negócios a mais em relação ao de empresas inauguradas em igual período de 2018. Na avaliação do presidente da Associação dos Cabeleireiros do Ceará (Acec), Gurgel do Amaral, a expectativa é que o setor de beleza no Estado continue a crescer, impulsionado pelos segmentos de embelezamento masculino e de maquiagem.

Essas duas searas foram exploradas durante a 29ª Feira Regional da Beleza, realizada no Centro de Eventos do Ceará, entre 13 e 15 de outubro. Durante o evento, 500 marcas e expositores apresentaram as principais novidades do mercado a profissionais da área e ao público em geral interessado no setor.

Na edição de 2019, o balanço feito pelo presidente da Acec, que é responsável pela organização e realização do evento, é ter um fluxo 20% maior ante ao ano passado. A estimativa é de cerca de 100 mil pessoas passando pela a feira. O número de expositores teve um avanço de 10% em relação à 28ª edição.

A feira também contou com palestras e workshops sobre o assunto. Gurgel ainda destacou o potencial de atração de pessoas e de impulsionamento do turismo de eventos da Feira da Beleza. "A nossa feira é uma das três maiores do Brasil e atrai profissionais e interessados de vários estados", diz Gurgel. Ao todo, 56 caravanas foram registradas para marcar presença. O público veio, sobretudo, do Rio Grande do Norte, Bahia e Paraíba.