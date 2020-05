Faturamento de bares e restaurantes despenca 75% no Ceará, aponta pesquisa

Vazios, bares e restaurantes do Estado têm sofrido com os impactos da crise econômica causada pela covid-19. De acordo com os dados da pesquisa realizada entre os dias 15 e 18 de maio pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o faturamento de 66% dos donos de estabelecimentos caiu mais de 75% durante o período de isolamento social.

Para buscar um fôlego em meio a crise, 55% dos empresários buscaram empréstimos em bancos, mas 81% deles não tiveram sucesso.

“É um cenário muito desafiador, porque não bastasse a crise de saúde que estamos enfrentando, temos nos deparado com burocracias inimagináveis para ter acesso a empréstimos, num momento tão peculiar como este, quando 59% dos restaurantes estão trabalhando apenas com delivery, apenas para não fecharem as portas de vez, porque o retorno que se tem não chega nem perto do habitual”, afirma Rodolphe Trindade, presidente da Abrasel no Ceará.

A pesquisa aponta ainda que, para não encerrar as atividades, mais de 80% dos estabelecimentos precisaram renegociar o contrato de aluguel. Mesmo assim, se o cenário for o mesmo pelos próximos 30 dias, 16,51% dos empresários alegam que devem demitir todos os funcionários.

Visando a reabertura, 71,5% dos empresários pretendem retomar as atividades com operação reduzida, quando autorizado pelo Governo. Caso essa retomada das atividades demore a acontecer, pode ser o fim da linha para 39% dos empresários, que afirmam ter menos de um mês de visibilidade sobre o futuro do seu negócio.