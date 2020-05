Estados do Nordeste apostam em compras coletivas na pandemia

Uma das finalidades do Consórcio Nordeste, as compras coletivas têm funcionado como uma importante estratégia no combate ao novo coronavírus. Diante disso, o grupo dos nove estados da Região já estuda, após a pandemia, novas aquisições conjuntas, mas na área da educação, de acordo com o secretário especial de Assuntos Internacionais do Estado, Cesar Ribeiro.

A informação foi apresentada durante live promovida pelo Grupo de Lideranças Empresariais do Ceará (Lide Ceará), realizada ontem (21).

"Isso foi feito na saúde e, claro, se estuda a condição e a oportunidade para que os estados vejam outras oportunidades também na área de educação", disse Cesar Ribeiro. Ele pontuou, entretanto, que se trata de uma avaliação e que não há nada definido.

"Não há nenhum processo de compra definido ou em andamento, isso é uma avaliação que é feita caso a caso. São demandas das secretarias fins e levadas aos governadores para aprovação no Consórcio, então são os governadores que definem e os secretários que levam as proposições. Tudo isso, obviamente, validado e orientado pela Procuradoria-Geral dos Estados".

Relações comerciais

Durante a live do Lide Ceará, que contou com a participação do presidente do Lide Itália, Juan Barberis, e do CEO do Lide China, José Ricardo dos Santos Luiz Junior, Cesar Ribeiro pontuou a importância das relações comerciais com os dois países e disse que o Ceará tem condições de tornar a saúde no Estado uma grande economia. "Itália e China podem colaborar muito para que o Estado seja um grande polo propulsor de pesquisa e de inovação voltadas para a área da saúde", afirmou.

Participaram da live a presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, e os conselheiros do Lide Ceará, Beto Studart, presidente do Grupo BSPar e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Lauro Fiuza, presidente do conselho do Grupo Servtec, e o gerente financeiro-administrativo do Grupo 3Corações, Roberson Pereira, que representou o presidente da empresa, Pedro Lima.