Estado negocia implantação de mais duas fábricas de atum

O Governo do Estado já planeja estratégias para aumentar a produção de atum no Ceará, e para isso uma comitiva - contando com a presença do governador Camilo Santana - deverá ir à Espanha no próximo mês para negociar a instalação de mais de duas fábricas em território estadual. A empresa a implementar as duas novas unidades seria a Crusoé Foods, que já opera com uma linha de produção local, instalada no município de São Gonçalo do Amarante. As informações foram confirmadas pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho do Ceará, Maia Júnior.

De acordo com o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (Sedet), o Governo está trabalhando nas negociações para viabilizar a ida de Camilo Santana à Espanha para que as negociações sejam concluídas e as fábricas sejam anunciadas assim que houver confirmação.

"Nós estamos discutindo com eles os termos para a viabilizar a ida do governador à Espanha. Eles já estão querendo anunciar duas fábricas novas aqui no Ceará, mas ainda falta acertar algumas coisas. Elas serão da mesma empresa que já atua aqui, a Crusoé Foods", disse Maia Júnior.

Prazos

No entanto, apesar de o Estado já estar planejando uma viagem à Espanha, ainda não há previsão de quando as novas fábricas deverão ser anunciadas oficialmente. Perguntado sobre as perspectivas da confirmação dos novos projetos da Crusoé no Ceará ainda no segundo semestre de 2019, Maia Júnior se esquivou de uma resposta precisa.

"Ainda não temos uma previsão de instalação. Isso daí vai depender de como as negociações vão ser finalizadas. Eu não gosto de prever essas coisas, porque acabam tendo cobranças e podemos não ter uma resposta no próximo mês, porque esses acordos são complexos. Mas estamos trabalhando para ter essas fábricas no Ceará", afirmou.

Em 2019, o Ceará exportou cerca de R$ 3,58 milhões em produtos relacionados ao atum, segundo dados da Secretaria especial de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Em 2018, o número, apontado pelo órgão federal foi de R$ 5,93 milhões.

Histórico

A Crusoé Foods, que já conta com uma fábrica de atum no Ceará, pertence ao grupo espanhol Jealsa Rianxeira. A empresa tem mais de 50 anos de experiência dedicada à fabricação e comercialização de conservas de pescados e mariscos. O grupo Rianxeira atua em quatro áreas do mercado global, considerando alimentação, pescas e serviços, meio ambiente e energia.

No Ceará, a Crusoé Foods começou a operar ainda em setembro de 2014, com apenas 30 primeiros empregados, que ainda estavam sendo capacitados. Primeira do segmento no Norte e Nordeste, a Crusoé Foods iniciou as atividades no Estado, com o enlatamento de 800 toneladas mensais de peixes processados, sendo 400 toneladas de sardinha e as outras 400 toneladas, de atum. Na implantação da fábrica, a empresa anunciou investimentos de aproximadamente R$ 25 milhões. A unidade é uma parceria com a R&B Aquicultura, do Ceará.