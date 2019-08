Estado busca oportunidade de financiamentos com Governo francês

O Governo do Ceará está buscando estreitar ainda mais as relações econômicas com a França. A intenção é buscar novas opções de financiamento e investimentos realizados pelo Governo francês e pela agência de desenvolvimento do país europeu no Estado nos próximos anos. A informação foi confirmada pelo secretário César Ribeiro, da Assessoria de Assuntos Internacionais do Governo do Ceará, que representou o governador Camilo Santana durante uma reunião com representantes da França. O encontro aconteceu em Brasília, na semana passada, em conjunto com outros governos do Nordeste.

A iniciativa faz parte da intenção de atrair investimentos na Região a partir de esforços do Consórcio Nordeste, criado na última segunda-feira (29). O bloco une sete dos nove governos estaduais, entre eles o do Ceará. A reunião contou com a presença do ministro das relações exteriores da França, do embaixador francês no Brasil e do presidente da Agência de Desenvolvimento do país.

De acordo com César Ribeiro, o Governo do Estado está buscando opções para o financiamento de projetos relacionados à infraestrutura e desenvolvimento sustentável, focado nas áreas de saneamento básico e recursos hídricos, por exemplo. As relações com a França deverão ser reafirmadas durante uma visita dos governadores locais ao país até o fim deste ano.

"O governador tem feito um trabalho de internacionalização da economia e hoje somos, talvez, o Estado que mais recebe investimentos internacionais do Brasil. O Estado tem uma ambiência de negócios muito favorável e temos muito interesse de receber projetos do Governo francês, além de, claro, sempre estarmos buscando oportunidades de financiamento", disse.

Relacionamento

César Ribeiro ainda destacou que o Estado espera, com a nova aproximação, que os produtos desenvolvidos no Ceará possam ganhar mais espaço no mercado francês. Além disso, o secretário ponderou que a França também poderá funcionar como porta de entrada para os produtos locais no restante da Europa.

"As relações devem ser bilaterais, de oportunidade, e de bons projetos para ambas as partes. O Ceará tem um grande potencial para receber investimentos e a França tem muita abertura para receber produtos do Ceará, até porque já temos uma relação econômica", disse Ribeiro, em referência ao hub aéreo instalado no Aeroporto Internacional de Fortaleza, mantido pela parceria entre o grupo franco-holandês Air France-KLM e a brasileira Gol.

Presença

Ribeiro ainda ressaltou os investimentos já existentes do País no Estado. "A França já tem investimentos no comércio, na indústria e no tráfego aéreo. O mercado francês é amplo e estamos de olho no acordo entre a União Europeia e o Mercosul", disse. "O encontro deverá servir para alinharmos a missão à França no fim do ano. A intenção é usar o Consórcio para alavancar investimentos".