Estado apresenta plataforma de consolidação de desenvolvimento

O Governo do Estado anunciou, nessa segunda-feira (25), a plataforma que congrega todos os esforços da administração pública para impulsionar o desenvolvimento econômico do Ceará. Para um auditório lotado, no Palácio da Abolição, Camilo Santana falou, sem dar muitos detalhes, dos planos para que o Estado possa continuar crescendo e evoluindo. A perspectiva com o Ceará Veloz - plataforma apresentada, ontem, pela manhã - é a de que a participação do Produto Interno Bruto (PIB) cearense em relação ao brasileiro possa subir do patamar de 2% para igualar a proporção da população local, cerca de 4% do País, daqui a 30 anos.

A iniciativa reúne ações que já vêm sendo aplicadas pelo Estado desde a primeira gestão e do começo do segundo mandato, que passaram a integrar de forma oficial o Ceará Veloz. Entre as medidas estão, por exemplo, a unificação dos órgãos de desenvolvimento econômico em um único espaço físico e digital, - informação adiantada pelo Sistema Verdes Mares no dia 4 de novembro -, a continuidade de investimentos públicos em educação; melhoria em equipamentos estruturais, como a expansão do Porto do Pecém e a duplicação de rodovias estaduais para melhorar o fluxo de viajantes internos.

"É a consolidação e a reestruturação da própria modelagem do Governo, não só do ponto de vista digital, mas também do físico, onde vamos ter vários avanços. A Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), hoje, tem o menor tempo para se abrir uma empresa no País. Essa iniciativa já vinha sendo feita, mas agora estamos consolidando tudo isso em uma plataforma única na Sedet, e tudo isso faz parte do Ceará Veloz", afirmou Camilo Santana no lançamento da plataforma.

Ainda de acordo com o governador, todas as medidas foram discutidas com o setor produtivo, considerando as demandas dos empresários para o desenvolvimento da ambiência de negócios e os investimentos necessários para impulsionar o crescimento econômico do Estado.

Investimentos

Segundo Camilo Santana, o planejamento do Governo deverá incluir investimento em pessoal, com foco na qualificação da mão de obra no Estado, e outros aportes em projetos de infraestrutura física. O governador ponderou que investir na qualificação profissional da população é, também, uma forma de atrair empresas ao Ceará, já que as companhias poderão contratar funcionários sem muito esforço.

"Primeiro, estamos investindo em capital humano, em educação, em pesquisa e nas universidades, nas escolas profissionalizantes, focando na mão de obra. Isso porque, quando uma empresa se instala no Estado, ela quer mão-de-obra qualificada para as atividades, então isso é fundamental", disse o governador.

Camilo Santana acrescentou ainda a aplicação de recursos públicos para 122 escolas profissionalizantes do Estado e também o dado de que cerca de 30% das escolas cearenses são de tempo integral.

"Depois temos investimentos em infraestrutura. O Estado criou uma estratégia de ter hubs, portuário, com o Porto do Pecém, aéreo, com os voos internacionais e de tecnológico, com os cabos submarinos. Mas precisamos criar uma condição dentro do Governo para desburocratizar e transformar todo esse ambiente em algo digital para poder fazer todos os processos necessários para ter um ambiente de negócios ágil", completou Camilo.

Estratégia

O planejamento do Governo do Estado também lista o impulsionamento de onze setores específicos da economia cearense. Os clusters foram selecionados a partir da análise de potencial de várias localidades no Ceará, trabalho que já vinha sendo realizado pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).

Os clusters incluem os setores da cadeia produtiva de saúde, energias renováveis, rede de segurança hídrica, polo de inovação em tecnologia da informação, têxtil e calçados, agronegócio, logística, os hubs (aéreo, portuário, tecnológico e criativo), economia do mar e turismo.

"Vamos focar nos onze clusters, que são os potenciais da economia do Estado, para fortalecer as estratégias de crescimento econômico, a política de incentivos fiscais. É todo um redesenho que estamos realizando com o objetivo de fazer o Ceará crescer, apesar de já estarmos crescendo de forma constante. Queremos fazer isso mais rápido e reduzindo a desigualdade. Queremos criar o melhor ambiente de negócios do País aqui no Ceará", destacou.

Camilo Santana ainda disse que o objetivo é fazer com que o Ceará apresente o melhor ambiente de negócios possível para poder atrair mais investimentos estrangeiros, como já vem fazendo nos últimos anos. "Nós estamos chamando isso de uma compac-tuação, porque cada uma precisa fazer sua parte. Nós vamos procurar que o Estado faça o seu papel, que é ser o animador desse processo. Nós queremos que o ambiente seja favorável e que o empresário saiba que o Ceará é ágil e é acolhedor para receber os investimentos", disse.