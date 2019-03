Especialista em pets, Cobasi investe R$4 milhões em loja na Capital

Tentando chegar até os mais diferentes nichos de públicos consumidores existentes na Capital, o Iguatemi Fortaleza deve receber mais uma loja âncora no mês de maio. Os contemplados da vez serão os amantes e tutores de pets. A marca Cobasi chega à Capital com o investimento de R$4 milhões na abertura da segunda unidade da marca no Nordeste.

De acordo com o diretor de expansão da Cobasi, João Nassar, o valor empregado na inauguração está acima do montante médio aplicado em aberturas de lojas. "Estamos destinando um valor um pouco maior para climatização e comunicação visual por ser a primeira unidade na cidade", explica o diretor.

Fora a Capital cearense, a única outra cidade do Nordeste onde a marca está presente é o Recife, em atividade há três meses. De acordo com Nasar, os resultados no estado são impressionantes e Fortaleza vem incrementá-los, uma vez que possui o segundo maior mercado do Nordeste no segmento. "É uma cidade que tem crescido muito e tem um tipo de público afinado com a nova tendência de animais fazerem cada vez mais parte da família", afirma o diretor, acrescentando que a Capital estava nos planos desde a decisão de vir para a Região.

Geração de empregos

Ocupando uma área de 1,2 mil metros quadrados (m²), a loja contará com um mix de 20 mil itens voltados para cães, gatos, pássaros e peixes, entre outros. Para cuidar da manutenção da loja e do atendimento aos clientes, foram contratados 60 funcionários diretos, que já estão em treinamento.

"Eu costumo dizer que nosso principal destaque é o atendimento. Nós oferecemos uma experiência de compra diferenciada", destaca o diretor de expansão. Além disso, a variedade de produtos oferecidos pela empresa - com itens importados com exclusividade - e o preço acessível a todos os públicos também são características ressaltadas pelo porta-voz da Cobasi.

Planos futuros

Nasar revela que os planos da Cobasi para o mercado local não devem parar por aí. Para 2020, está prevista a abertura de mais duas lojas na cidade, em diferentes regiões, ainda não divulgadas. Atualmente, a empresa conta com 78 lojas em sua rede, distribuídas em seis estados e no Distrito Federal.

Impacto

A inauguração da unidade no Iguatemi Fortaleza deve impactar diretamente no fluxo de clientes bem como no volume de vendas, segundo o diretor comercial do Jereissati Centros Comerciais (JCC), Raniere Lima. "A novidade vem de encontro ao projeto que temos de deixar de ser simplesmente um centro de compras para passar a oferecer opções de lazer, entretenimento e serviços", destaca. Nesse sentido, o empreendimento está negociando novas composições no segmento de assistência médica. Já no primeiro semestre, o Iguatemi deve receber entre suas operações um restaurante italiano, o restaurante Madero, entre outras.

