Esmaltec é indicada a prêmio por excelência em atendimento

O Nordeste está representado pela Esmaltec no Prêmio Reclame Aqui na nova categoria eletrodomésticos linha branca. Considerado o Oscar do atendimento brasileiro, a indicação, por si, já é considerada para a marca uma identificação da sua dedicação diária com o cliente.

"Estarmos entre os relacionados é uma satisfação muito grande, porque entendemos que é um reconhecimento de como tratamos os clientes", destaca Carlos Eduardo Salles, gerente geral de Tecnologia da Esmaltec.

Nos 13 anos de presença no Reclame Aqui, a marca galgou melhorias na reputação construída no site investindo no pós-venda. A Esmaltec encerrou o ano de 2018 com 100% das reclamações atendidas e conquistou o Selo RA1000, reconhecimento que destaca as empresas que possuem excelentes índices de atendimento na plataforma.

"Muita gente gostaria de fazer negócio novamente com a gente, pois a tratativa que damos para os clientes é diferenciada", completa.

Evolução

Para aprimorar o pós-venda, a Esmaltec investiu na melhoria dos postos autorizados e na criação de pontos remotos. Ao todo, são 650 redes espalhadas pelo País. "Também começamos a enviar mais peças de reposição para garantir que, se houver um problema, o posto tenha a peça já em estoque. Isso minimiza muito o tempo de conclusão de atendimento e já colocamos algumas ferramentas digitais, com integração de sistema, para que a rede tenha contato direto com a fábrica", pontua.

Além disso, a marca criou um estúdio para comunicar-se com a rede autorizada por imagens, e não mais por boletins técnicos. "A comunicação fica mais fácil, mostrando o problema e como resolver por meio de vídeo", acrescenta.

Em 2017, a empresa começou a centralizar o contato com o cliente por um único canal, em vez de dividir o atendimento por meio de ligações para postos autorizados. O projeto conta inclusive com o serviço de "callback", que retorna as chamadas automaticamente para os clientes que aguardam serem atendidos.

"O nosso atendimento é humano, não é máquina. A inteligência artificial é para agilizar o processo e não haver interrupção. Quando o cliente entra em contato, é uma pessoa sempre que estará falando com ela, não uma máquina", acrescenta Carlos.

No ano passado, essa etapa foi finalizada com dois níveis do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). Um deles é o núcleo na fábrica em Maracanaú, direcionado para resolver as ordens de serviços abertas. O outro, uma célula para monitorar as reclamações postadas na internet e resolver o problema mais rapidamente.

"Nós reduzimos o tempo de atendimento ao cliente, ficou muito mais rápido. E a satisfação que essas pessoas estão retornando, nos sites ou e-mails, serviu para subir o nível de atendimento da Esmaltec no Brasil", pontua.

Prêmio

O resultado será divulgado no dia 4 de novembro, no Espaço das Américas em São Paulo. "A satisfação em ter o problema resolvido de forma ágil demonstra o cuidado que nós estamos tendo com os clientes", aponta. A votação segue aberta até o dia 8 de setembro.

Para votar no Prêmio Reclame Aqui, acesse:

https://bit.Ly/2K7eU61