Escola de Gastronomia assume mais funções com Fecomércio

Projeto de 2009, a Escola de Gastronomia e Hotelaria foi arrendada para a Federação do Comércio do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), que assumirá a gestão do equipamento pelos próximos 50 anos. A cessão foi acertada com o Governo do Estado, e a nova escola deve começar as atividades em seis meses, quando espera atender cerca de cinco mil alunos por ano com cursos gratuitos de formação profissional diversa, além de gerar até 200 empregos diretos, segundo estima o presidente da Fecomércio-CE, Maurício Filizola.

"O nosso principal propósito é fazer com que as pessoas tenham cursos atualizados, de ponta, e ao mesmo tempo uma empregabilidade alta. Porque, hoje, o desemprego ocorre muitas vezes por conta da falta de capacitação", pontua Filizola. Ele revela ainda que os planos da Fecomércio para a Escola vão além de gastronomia e hotelaria, incluindo outros cursos de capaci-tação, como os direcionados para as áreas de beleza, moda, gestão e empreendedorismo.

Outro projeto para o equipamento é um restaurante da linha popular para atender os comerciários da localidade. A cessão entre a Fecomércio e o Governo foi assinada, na última segunda-feira (3), pelo secretário chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, Élcio Batista e Maurício Filizola, presidente da Fecomércio.

As primeiras ações previstas para os próximos seis meses envolvem a parte burocrática, como a adequação dos documentos, licenças e verificação do projeto inicial para adequação do espaço. O que, segundo Filizola, já está sendo realizado neste momento.

"Agora, nós estamos avaliando a documentação para prosseguir em algumas reformas que são necessárias. Nós temos que adequar o prédio aos nossos projetos e isto exige um pouco de estudo"

Sistema S

A iniciativa também terá participação do Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que vai atuar em outras áreas no ensino profissional, numa gama de cursos bem ampla.

"O Sesc estará atuando nas áreas específicas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Todas essas ações desenvolvidas dentro desta unidade", pontua Filizola.

Também através do Senac, a Fecomércio planeja desenvolver projetos de inovação, com a elaboração de startups na Escola de Gastronomia e Hotelaria.