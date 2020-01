Energia solar: uma lava jato na Aneel

Aguarda-se a posição a ser assumida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que promoveu, ao longo de todo o mês de dezembro passado, uma audiência pública para colher informações, sugestões e comentários sobre sua Instrução Normativa 482, cujo objetivo é taxar em 60% a geração distribuída de energia solar. É algo ao mesmo tempo absurdo e surreal. Absurdo porque revela a intenção da Aneel de tributar o sol - um presente gratuito do Criador para todas as criaturas. Surreal porque contra a Aneel o Governo Federal pode nada - seus diretores têm mandato e não podem ser demitidos, mesmo que cometam uma asneira suspeita como esta. A suspeição provém do fato de que a Aneel estaria muito mais interessada em defender o lobby das distribuidoras, do que em batalhar pelo interesse de quem paga os seus salários - que somos todos nós, os consumidores, pessoas físicas e jurídicas. Mais uma vez, vale esclarecer: os custos de implantação de um projeto de geração solar caíram espetacularmente, estando hoje iguais e até menores do que os da energia hidráulica. Por isto mesmo, pessoas físicas e jurídicas investem cada vez mais na geração da própria energia que consomem. Por enquanto, menos de 1% dos consumidores é autogerador, mas a tendência é que esse porcentual cresça em progressão geométrica, desde que a Aneel não cumpra sua incrível ameaça, contra a qual, aliás, já se clama pela ação da Lava Jato.

Artista

Waldonys - pessoa física, marca de artista e também empresa que movimenta mais de duas dezenas de pessoas - do iluminador ao zabumbeiro, do técnico de som ao "back vocal" - apresentou-se em três eventos no dia 31 de dezembro: começou no aterro da Praia de Iracema, depois no complexo de entretenimento Colosso e, finalmente, no Pecém. Vida de músico de qualidade é assim.

Embraer

República do Kiribati é o nome de um arquipélago de 33 ilhas localizado no meio do gigantesco e assustador Oceano Pacífico. Kiribati é o único país do mundo que ocupa os quatro hemisférios (o do Norte e o do Sul, separados pelo Equador, e o do Oeste e o do Leste, divididos pelo meridiano de Greenwich). Pois bem: o Kiribati acaba de receber o primeiro dos dois jatos E190-E2 que comprou da Embraer. Cada um para 92 passageiros em classes executiva e econômica.

Sobe

Até o fim deste ano, a Apple lança seu iPhone com tecnologia 5G. Ao mesmo tempo, a Samsung já produz smartphone compatível com o 5G. Porém, antes das duas, chegará ao mercado o celular da chinesa Huawei, que lidera hoje, no mundo todo, a tecnologia. Trata-se de briga de cachorro grande, que está apenas no começo.

Desce

Alô, contribuintes! As empresas optantes pelo Simples Nacional têm até o dia 31 deste corrente mês de janeiro para confirmar sua opção tributária para este exercício de 2020. Caso contrário, enquadradas elas serão no regime fiscal escolhido no ano anterior. É o que estão a avisar os bons escritórios de contabilidade.