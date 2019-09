Empresas estão mais preocupadas em formar líderes inspiradores

Por vezes esquecido por algumas empresas, o investimento em lideranças, com foco nos colaboradores, é imprescindível para o desenvolvimento saudável do negócio. De acordo com Leandro Moreira, CEO do Grupo Zion, maior rede de escolas de entretenimento da América Latina, a falta de inspiração dos funcionários pode prejudicar o sucesso de uma empresa. “Muitas pessoas querem crescer, desenvolver equipes. Investem milhões em estrutura e esquecem de investir em equipes. O que acontece muito é um sufocamento”, aponta.

O CEO avalia que, comumente, as pessoas têm negócios, mas não conseguem multiplicar as receitas, por exemplo, porque estão sufocadas. “Isso atrapalha demais a qualidade de vida. Atrapalhando isso, automaticamente ele passa a deixar de inspirar. Quando ele deixa de inspirar, o funcionário diretamente começa a murchar. Por isso muitas empresas acabam fechando. A ideia do workshop é trazer quais são os sentimentos que geram crescimento para que o líder possa implantar dentro dos colaboradores e com isso gerar resultados extraordinários”.

Segundo ele, a maioria das pessoas deixa as empresas não por falta de habilidade técnica ou incompetência. “Normalmente, é falta de estímulo ou por problemas emocionais. Não há estímulos, não há inspiração para que o liderado consiga se engajar de tal maneira a provocar resultados. Não é que a estrutura não seja importante, mas acima disso, o que o funcionário deseja? Como ele pode caminhar junto à liderança para atingir o objetivo maior, para que a missão seja alcançada?. Junto com isso eu vou trazer quais são os segredos e a essência que têm por trás de uma liderança que atinge resultados”.

Inspiração

De acordo com Moreira, o ponto número um da liderança é a credibilidade. “Quando o líder cumpre a palavra dele, inspira o funcionário a agir. Todos nós agimos conforme a confiança que temos em algo. Se você confia em algo, você se move. Isso serve para relacionamento, pais e filhos. Na liderança não é diferente”.

Ele aponta que há uma série de fatores que inspiram a confiança. “Vai desde a palavra do líder a treinamentos constantes. Muitas vezes, o líder chega e dá uma ordem, delega, coloca regras. O funcionário fica lotado de informações. Mas ele, o líder, não inspira, não dá treinamento, não cuida do emocional, juntamente com o cognitivo. Com isso, vai gerando um desgaste, gerando um resultado ruim”.

O CEO tratará do assunto no workshop “Seja um líder de heróis – Como criar uma equipe de heróis imbatíveis” que vai ocorrer no dia 25 de setembro, no Teatro RioMar. O evento na Capital é direcionado a líderes e empresários. “É para todo mundo que deseja crescer na liderança. Vai atingir esse público. E a pessoa mais difícil de liderar é ela mesma”.



Evento

O workshop com Leandro Moreira tem o objetivo de promover lideranças, contribuir para a transformação de vidas e associar a marca a uma iniciativa de valor. O evento tem duração de quatro horas, quando serão compartilhados pilares para formar e manter um time de pessoas que protegem e promovem um negócio.

Além de Leandro Moreira, participam ainda como palestrantes Aline Ferreira, vice-presidente do grupo Aço Cearense, Marcelo Pimentel, sócio-proprietário da rede Barneys, Butchers e Ollies, Raduan Melo, sócio da PWR gestão empresa de consultoria, e Newton Guimarães Jr., sócio-diretor da Vox Líderes educação executiva. Na ocasião, será promovido ainda um ambiente de networking entre empresários, executivos e empreendedores do Nordeste.

Serviço

Workshop Seja um líder de heróis

Quando: dia 25 de setembro

Hora: das 16h30 às 21h30

Onde: Teatro RioMar, Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu

Investimento: de R$ 247 a R$ 347

Informações: (85) 99927.0224/99149.1819