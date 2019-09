Empresas apostam em promoções para renovar estoques de Natal

Com o mês de dezembro cada vez mais próximo, o varejo cearense começa a preparar os estoques para receber as mercadorias que serão a aposta do fim de ano. Além dos grandes eventos de descontos - alguns já tradicionais no calendário do comércio local - as próprias lojas individualmente se movimentam para faturar em uma época do ano em que as vendas normalmente não são tão aquecidas.

Nessas lacunas, a Zenir Móveis e Eletros, por exemplo, promove o Megafeirão Zenir. Com a proposta justamente de alavancar o faturamento e preparar as prateleiras para o recebimento de novas mercadorias, o negócio costuma aquecer em até 20% as vendas durante o período promocional em relação a um dia normal de funcionamento. Ademais, a marca é conhecida também por promover a "Segunda do Papoco Zenir".

Desta vez, o município cearense de Iguatu está recebendo o Megafeirão Zenir Móveis e Eletros. A temporada de descontos começou na última segunda-feira (2) e ocorrerá até o próximo domingo (8).

O diretor da Zenir, Alan Oliveira, explica que o evento já foi realizado na Capital cearense este ano e também é viabilizado em outras cidades onde a marca está presente. O abatimento nos preços dos produtos da loja chega a 40%, de acordo com ele.

Oliveira reforça o quanto a estratégia de descontos é importante para preparar o negócio para o fim do "B-r-o-Bró". "Em função do volume de vendas, (o feirão) ajuda no giro da mercadoria e baixa o volume de estoque", diz o diretor da Zenir, que conta com boas expectativas para os próximos meses ancoradas não só no Megafeirão e nas vendas de Natal, mas também no Fortaleza Liquida, que acontece na Capital até o próximo dia 9 de setembro e conta com a participação de mais de cinco mil lojas.

Para 2019, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), responsável pela promoção do evento, espera uma movimentação de cerca de R$ 225 milhões durante os 11 dias de promoção. Os descontos chegam a 70%. Também neste mês de setembro é realizada nacionalmente a primeira edição da "Semana da Independência", evento de descontos aos moldes da Black Friday.

Fortaleza Liquida

Para Alan Oliveira, iniciativas de descontos como o Fortaleza Liquida sempre ajudam a impulsionar as vendas e são importantes para o varejo. "Nós teremos descontos variados para alguns produtos que estarão em oferta. Qualquer ação para o varejo é muito bem-vinda e traz sempre impactos positivos nas vendas", detalha o diretor comercial da Zenir Móveis e Eletros.

Apesar de não planejar um reforço no quadro de funcionários para o fim de ano, as vendas de Natal e Ano-Novo devem apresentar um crescimento em torno de 5% e 10% na comparação com igual período de 2018.

"Trabalhamos com uma quantidade bem ajustada do quadro de colaboradores para atender ao atual número de lojas. O crescimento no quadro se dará se houver abertura de mais lojas", diz ainda Alan Oliveira.

Atualmente, a Zenir Móveis e Eletros conta com 51 lojas no Estado e possui cerca de dois mil colaboradores.