Empresários comemoram programa de desburocratização federal

O setor produtivo cearense recebeu com otimismo o programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade do Governo Federal, anunciado pelo secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Da Costa. O evento, realizado no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), reverberou o pleito da maioria da classe empresarial cearense pela redução dos processos burocráticos para se dar início a um novo negócio e manter as operações em andamento dentro das regras necessárias.

"Esse é um evento importante e nos ajuda, pois estamos preocupados com as disrupções para diminuir as obrigações com os entes federal, municipal e estadual. Esse trabalho vem para tentar desburocratizar a atuação do empreendedor brasileiro no dia a dia. O que faltava era discutir esses pleitos com os entes, e temos conseguido isso já com o Governo do Estado", afirmou Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec.

Segundo o ministro Costa, o Mobiliza deverá funcionar como um canal de contato entre os empresários e o poder público. Ele destacou, por exemplo, que os pleitos elaborados por um empresário de Sobral relacionados à Prefeitura poderiam ser direcionados instantaneamente caso o processo fosse feito por meio de um aplicativo do projeto. Isso porque a plataforma teria a funcionalidade de localização. A medida, segundo explicou Costa, daria mais agilidade ao processo.

"Esse programa vem para destravar a economia. Os empresários já entenderam que a força da economia vem do setor privado. Mas nos foi solicitada a conclusão da regulamentação de setores de infraestrutura e a promoção de projetos financiados pelo mercado privado que permita melhor infraestrutura no Nordeste", disse o ministro.

Projeto

Carlos da Costa ainda reforçou que o projeto funciona em parceria com o Sebrae para trabalhar programas de capacitação da mão de obra nos estados. Um dos exemplos citados por ele foi o trabalho de identificação de potenciais de mercado para impulsionar projetos em municípios menores. A capacitação viria para dar mais conhecimento de mercado aos possíveis novos empreendedores que seriam formados.

As iniciativas foram elogiadas pelo presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), Patriolino Dias. O representante da construção civil, contudo, reforçou a importância de ter mais solidez na economia nacional para que os clientes se sintam seguros para investir em um imóvel.

"O que é importante é o Governo Federal dar regras claras para termos uma melhor ambiência. As taxas de juros baixaram, a inflação está estabilizada e isso é favorável para o empresário voltar a investir. Mas precisamos que o trabalhador tenha renda para investir em um imóvel", disse Dias.

Freitas Cordeiro, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL) também enalteceu a iniciativa do Governo Federal focada na desburocratização.