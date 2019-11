Empresário Igor Queiroz recebe prêmio de melhor síndico de 2019

O empresário e presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, Igor Queiroz Barroso, recebeu, na noite de ontem, pela segunda vez consecutiva, o prêmio de melhor síndico residencial. O reconhecimento veio pelo trabalho de administração à frente do Edifício Mansão Macedo Condominium e foi concedido pela Associação das Administradoras e Condomínios do Estado do Ceará (Adconce).

O Prêmio Condomínios 2019, comenda que reconhece os melhores empreendimentos e profissionais do setor, chegou, neste ano, à terceira edição. O evento foi realizado no Espaço Coco Bambu por Toca, às 19h.

No discurso de agradecimento, Igor Queiroz Barroso reconheceu a importância do mercado de condomínios no Estado, que emprega cerca de 50 mil pessoas, direta e indiretamente. Também agradeceu à confiança dada pelos condôminos do Mansão Macedo, empreendimento no qual exerce a função de síndico há 5 anos.

"Sem a confiança deles não seria possível inovar. E foi isso que fizemos ao longo desse tempo para a manter o padrão do Mansão Macedo", disse Igor Queiroz.

Ele ainda ressaltou os pontos positivos do condomínio, além das melhorias aplicadas ao longo dos anos.

"Tenho convicção em dizer que ele é o melhor prédio de Fortaleza. Hoje, tenho no edifício uma academia de ginástica de ponta, heliponto homologado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), local digno para os motoristas e seguranças, quadra poliesportiva, coleta seletiva, além de um excelente relacionamento com a comunidade do entorno", disse Igor.

Reconhecimento

O presidente da Adconce, Rodrigo Guilhon, enalteceu a condecoração de melhor síndico entregue a Igor Queiroz Barroso, conhecido pelo amplo histórico de trabalhos de sucesso executados as empresas do Grupo Edson Queiroz. "Ele (Igor) está ganhando pelo segundo ano consecutivo e isso mostra que, independentemente da qualificação, a função de síndico é importante na sociedade e mostra a valorização da propriedade comum para vários condôminos. Quando o Igor Queiroz ganha, isso demonstra a importância desse segmento no mercado local", garante Guilhon.

O presidente da Adconce ainda comentou sobre a importância do mercado de condomínios para a economia cearense. O segmento, além de gerar vários empregos diretos e indiretos, está conectado a um dos motores da economia nacional, o setor da construção civil.

"Temos um mercado que está em ampla recuperação depois da crise de 2014. Quando a economia cresce, você já nota um aumento do setor de condomínios, e isso gera empregos", disse Guilhon.