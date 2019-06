Empreendedorismo une 1.300 estudantes em feira na Capital

Jovens de 30 escolas públicas de Ensino Médio do Ceará participam, hoje (28), de uma feira que irá estimular o senso de educação financeira e empreendedorismo. A Feira de Miniempresas acontece no North Shopping Fortaleza (em frente a Centauro no Piso 3), das 10h às 22h, até sábado (29). Ao todo, cerca de 1.300 estudantes participam da exposição, comercializando produtos em um ambiente de consumo.

"Os projetos possibilitam a chance do jovem ter uma vivência no mundo corporativo e que ele seja capaz de se preparar para o mercado de trabalho e organizar suas finanças em casa", explica Ana Lúcia Coelho, coordenadora dos projetos da Junior Achievement Ceará (JA Ceará), empresa que organiza a feira.

O evento faz parte do último módulo do projeto, o programa miniempresa, em que os estudantes aplicam os conhecimentos adquiridos sobre finanças e gestão de negócios com o intuito de elaborar ideias e administrar uma empresa com formação profissional. "Têm muitos produtos que serão expostos na feira que têm o apelo da sustentabilidade, aproveitando materiais para desenvolver suas mercadorias", pondera.

Troca de experiências

Na ocasião, estarão presentes estudantes de escolas de tempo integral, que participam de uma disciplina eletiva do programa Jovem Empreendedor; bem como jovens integrantes do projeto Empreendedor Criativo, vindos de escolas profissionalizantes parceiras. "É uma troca de experiências dentro de um ambiente comercial, onde eles vão ter a oportunidade de mostrar os produtos e as ideias que eles desenvolveram. E terão que se deparar com os consumidores para vender o que criaram", afirma.

A coordenadora do projeto também explicou que os estudantes que participarão da feira são oriundos de municípios da Região Metropolitana e da Capital. "Há uma preocupação desses jovens de mostrar o potencial do que foi aprendido em sala de aula. Eles querem criar um impacto nas comunidades em que vivem e têm maturidade de economia e poupar materiais que poderiam ir para o lixo. Há a preocupação também da vocação local, mostrando quais ideias podem dar certo naquela localidade. Isso tudo é despertado neles no projeto", afirma.

A feira acontece há 14 anos e é organizada pela JA Ceará, instituição sem fins lucrativos que oferece programas de educação financeira na formação educacional de jovens.

O evento é dividido em duas edições por ano e já atua em todas as regiões do Ceará. Uma das instituições parceiras do projeto é o Banco do Nordeste.