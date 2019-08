Empreendedores buscam fomentar negócios sustentáveis no Ceará

Com três projetos de centros de conexões – um aeroportuário, já concretizado através das operações da Air France-KLM, Gol e Latam, um tecnológico, ancorado pela Angola Cables, e um logístico, com potencial observado diante da parceria entre o Porto do Pecém e de Roterdã – o Ceará poderá ganhar um quarto projeto de hub, o criativo, que promete atrair grandes investidores e executivos e proporcionar a eles qualidade de vida.

Neste sentido, a Praia do Cumbuco foi escolhida para sediar, nos dias 21 e 22 de setembro, o Winds for Future Summit, evento que vai atrair empreendedores e kitesurfistas do Brasil e de vários outros países para debater os impactos ambientais gerados nos oceanos e praias e fomentar novos negócios que utilizem a tecnologia a favor da redução desses danos.

Potencial

O CEO do Winds for Future (W4F), Igor Ary Juaçaba, aponta o Estado como uma das principais fontes de capital intelectual no Brasil. “No mercado de trabalho, capital intelectual significa profissionais de alto nível. O esporte, hoje, tem atraído muito talentos e um dos pontos cativantes é a qualidade de vida. Tendo isso em vista, estamos promovendo esse evento de tendências, de propósitos, de estilo e qualidade de vida, tudo acoplado a um grande projeto de inovação e tecnologia”, destaca.

O W4F, que foi projetado para ser um catalisador de frentes que englobam tecnologia, inovação e sustentabilidade, atua em duas dianteiras principais: o W4F Summit e o W4F Hub Lab. Juaçaba estima que, nos próximos quatro anos – período mínimo pelo qual está programada a realização anual do evento –, o público-alvo, de empreendedores, kitesurfistas e ativistas sustentáveis, já estará completamente integrado.

“Foi um desafio conectar essas três frentes, mas conseguimos de forma satisfatória unir a necessidade da discussão desses impactos, com a promoção de novos negócios e a prática do kite. Durante a programação do Summit, teremos palestras e discussões sobre diversas estratégias tecnológicas utilizadas para superar o esgotamento dos recursos naturais, além de aulas de yoga e meditação e a Kite Parade”, explica o CEO.

Recorde mundial

Ele detalha que a Kite Parade foi a forma encontrada para chamar atenção mundial para a causa. “Nosso objetivo é bater o recorde de velejadores, que atualmente é do sul da Inglaterra, tendo reunido 423. Nossa expectativa é chegar à marca de 500 kitesurfistas no Cumbuco, momento que deverá encerrar o Summit”, afirma Juaçaba.

Oportunidade

Ainda sobre a programação, ele destaca que o evento apresentará sessões, vitrines, exibições, exposições e espaço para promover oportunidades de networking entre os participantes. Ao todo, serão de 40 talks que contarão com a presença de cerca de 30 startups e mais de 20 investidores.

Estarão presentes nomes como Débora Garofalo, professora com atuação em robótica com sucata no ensino fundamental e indicada ao “Nobel da Educação”; Carlos Miranda, fundador do Br Opportunities e homenageado como um dos 100 líderes que estão mudando os negócios no Brasil; e Joaquim Melo, fundador do Banco Palmas, que utiliza modelo inovador para dinamizar a economia em áreas carentes da Capital; entre outros.

Alguns dos eixos temáticos do W4F são aquecimento global, impactos sociais, economia do mar e dos ventos, produtos ecológicos, praias inteligentes, políticas públicas, inteligência artificial, big data e internet das coisas. As inscrições para o evento já estão disponíveis através do site windsforfuture.com.

Sobre a escolha do Cumbuco para sediar o Summit, Igor Ary Juaçaba explica que a praia é um dos lugares mais desejados pelos velejadores do mundo. “(A praia) é conhecida como a Meca do kitesurf. Além disso, tem uma estrutura hoteleira interessante, que comporta o público de cerca de duas mil pessoas que teremos durante os dois dias, além de não ser muito distante do aeroporto e ficar próximo à Capital, o que nos dará uma maior segurança quando atingirmos um público de 5 mil a 10 mil”, conclui o CEO.