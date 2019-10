Empreendedor João Soares recebe Medalha Edson Queiroz na AL

Empreendedor do Shopping Benfica, João Soares Neto recebeu, ontem (29), a Medalha Edson Queiroz como forma de reconhecimento a sua trajetória empresarial. Neto é cearense e empresário há 50 anos e cônsul honorário do México no Ceará desde 2000. A homenagem foi instituída em 1982 e celebra as trajetórias de empresários atuantes.

João Soares Neto começou sua carreira de empreendedor quando fundou a Planos Técnicos do Brasil, a primeira empresa cearense a trabalhar com planejamento integrado para a elaboração de Planos Diretores e de Projetos de financiamentos para a construção civil. Posteriormente, expandiu a atuação para edificações, hotelaria, saneamento, estacionamentos, cinemas e centros comerciais.

Em 30 de outubro de 1999, inaugurou o Shopping Benfica em Fortaleza, case de sucesso nacional pelo pioneirismo de ser um centro comercial e polo cultural, com mais de dez projetos sociais e legado nas áreas de cidadania, educação, inclusão, arte e cultura.

Sobre a homenagem, Neto afirma que não é um acaso. "As oportunidades não aparecem. Elas são criadas pelo feeling de quem as antevê. Depois disso, há muito a fazer. Umas não dão certo. De fracasso em fracasso, como disse Winston Churchill, desponta o sucesso", ressalta.

Ele ainda destaca a trajetória do shopping. "O legado destes 20 anos consistiu na capacidade de unir a minha condição de intelectual que ajuda, com ideias diferentes, o empresário que também sou. Os dois, sendo um, uniram-se e viramos uma galeria de arte, uma biblioteca sem fiscalização, apoiamos projetos de entidades cuidadoras de crianças com síndromes diferentes, autistas, inclusive", conta.

Valores

Para a advogada e vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, Manoela Queiroz Bacelar, a medalha representa a manutenção dos valores do empresário Edson Queiroz. "É um valor e é um sonho que permanece e povoa as mentes de tantas pessoas assim como o agraciado. A Assembleia concede a medalha de modo muito acertado a João Soares Neto, que também compartilha desse sonho de Edson Queiroz. A família se sente muito feliz e honrada em ver vivo o espírito de Edson Queiroz".

A homenagem atendeu a requerimento do presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto. Para ele, a comenda é um reconhecimento à personalidade e ao shopping que ajudam a fortalecer a economia local. "É um estímulo ao empreendedor, ao homem que João Soares é, além de imortal da Academia Cearense de Letras, uma pessoa que contribui muito".