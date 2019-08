Emissão de alvarás de construção dispara 200% em julho na Capital

Após a mudança na legislação da emissão dos alvarás de funcionamento, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) registrou um aumento no número de emissões de até 200% em julho, caso dos alvarás de construção e regularização de obra construída. Para a Pasta, o resultado demonstra a eficácia das ações de incentivo do poder público municipal.

Já representantes de diferentes segmentos da iniciativa privada justificam o crescimento como um reflexo da regularização reprimida ou da antecipação dos empresários aos primeiros sinais de melhora do cenário econômico. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon-CE), André Montenegro, pondera que o setor ainda passa por dificuldades.

"(As que já solicitaram alvarás) são empresas que estão se preparando para possível reação do setor e já deixando em estoque seus projetos aprovados. A qualquer melhora do mercado, eles já saem na frente", explica. Segundo a Seuma, no mês passado, foram emitidas 49 licenças de construção contra 16 em junho.

Montenegro acrescenta que a emissão da licença não necessariamente quer dizer que as empresas já vão iniciar as obras. "O alvará tem uma validade, que, inclusive, foi estendida com o novo Código da Cidade. Mas não deixa de ser um bom sinal. Nos próximos meses, devemos começar a ver algumas obras iniciando", prevê. De acordo com ele, o estoque de imóveis no Estado hoje ainda gira em torno de 6,5 mil unidades.

Comércio

De acordo com a Seuma, em julho, o número de alvarás de funcionamento emitidos cresceu 25%, passando de 561 em junho para 699 no mês passado. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), Cid Alves, explica que o aumento pode até ser um indicador de melhora econômica, mas não de que há um número de estabelecimentos maior.

"A economia está melhorando, o período de adaptação do novo Governo está passando. Além disso, a Prefeitura lançou o Alvará Social, que reduziu drasticamente os custos e possibilitou que muitos empresários e empreendedores que estavam na expectativa da resolução desse imbróglio se regularizasse ou renovasses suas licenças", aponta.

Bares e restaurantes

No segmento de serviços, o número pode indicar uma melhora. "Ainda não temos conhecimento desses dados. Até nos surpreende um pouco, mas é animador, porque temos expectativa de um melhor cenário. Ainda assim, acredito que o que aconteceu foi que havia muitos pedidos represados de empresários que não se regularizavam por não ter condições de arcar com os custos", aponta.