Em um mês, Hapvida desembolsa R$ 5,4 bi em novas aquisições

Em um mês, a Hapvida anunciou a compra de duas empresas na área da saúde no valor total de R$ 5,4 bilhões. Ontem (9), a empresa realizou mais uma aquisição. A empresa Plano América, localizada em Goiás, vendida por R$ 426 milhões, agora faz parte do Grupo. A informação foi dada pelo jornal Valor Econômico e confirmada pelo Diário do Nordeste. Em 7 de maio, a cearense efetuou a compra do Grupo São Francisco, que atua na região Sudeste do Brasil, por R$ 5 bilhões.

A operação precisa ainda da aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além da aprovação por parte da assembleia geral de acionistas da Companhia. Com a compra, segundo o Hapvida, o Grupo passará a deter, indiretamente, 100% do capital votante das empresas: Hospital Jardim América Ltda., Hospital Multi Especialidades Ltda., Jardim América Saúde Ltda. E América Clínicas Ltda., AME Planos de Saúde Ltda., Promed Assistência Médica Ltda., Hospital Promed Ltda., Clínica de Oftalmologia Jardim América Ltda., Centro de Diagnóstico e Laboratório Santa Cecília Ltda., e 47% do capital votante da empresa Saúde - Instituto de Análises Clínicas Ltda.

Expansão fora do NE

"A aquisição trará sinergias operacionais relevantes que serão aproveitadas pela Companhia, além de expandir geograficamente seu perfil de atuação, intensificando esforços na Região Centro-Oeste do Brasil, em linha com a estratégia de expansão e crescimento da Companhia de abrangência nacional", pontua, em nota, Bruno Cals, diretor superintendente financeiro e de relações com Investidores do Hapvida. "O Grupo América possui carteiras de planos de saúde de cerca de 190 mil vidas, cuja receita líquida foi de aproximadamente R$ 320 milhões referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018", informa a nota.

Segundo a avaliação de Filipe Albuquerque, gestor de investimentos, a empresa tem consolidado a sua estratégia de se expandir para outros estados, além do Nordeste. "A Hapvida está bastante capitalizada. Com isso, a empresa está com geração de caixa muito grande anualmente e isso permite que ela faça esse crescimento, não só o crescimento orgânico, mas de captação de novas compras no Sul e Sudeste", avalia. De acordo com Albuquerque, o setor de saúde tem se destacado no cenário econômico, apesar das instabilidades no mercado.

Novos planos

Ainda conforme o jornal Valor Econômico, Jorge Pinheiro, CEO da Hapvida, afirmou que a empresa avalia outras aquisições e pode anunciar mais uma, ainda neste ano. A assessoria de imprensa da Hapvida foi procurada pela reportagem, mas não se pronunciou sobre o assunto até o fechamento desta edição.