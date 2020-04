Em parceria com Nacional Gás, Estado irá distribuir 200 mil botijões

As famílias de baixa renda receberão mais um apoio do Governo do Ceará. Durante uma transmissão, ao vivo, pelo Facebook, o governador Camilo Santana anunciou que o Estado irá distribuir 200 mil botijões de gás, durante o período de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Segundo o chefe do Executivo estadual, a iniciativa está sendo realizada a partir de uma parceria com a Nacional Gás, empresa do Grupo Edson Queiroz. Os produtos deverão ser repassados a preço de custo ao Governo.

Os detalhes de como será feito o repasse dos botijões à população deverão ser anunciados ainda nesta semana pelo Governo, mas, segundo o Estado, o projeto será baseado na distribuição de vales às famílias. As condições de enquadramento no programa também deverão ser divulgados pelo Governo Estadual.

Durante a transmissão, Camilo destacou a importância da medida para dar apoio às pessoas mais vulneráveis durante o período de isolamento social - ação decretada pelo Estado para diminuir a taxa de propagação do novo coronavírus no Ceará.

O governador do Estado também agradeceu a colaboração da Nacional Gás e do Grupo Edson Queiroz para o fornecimento dos botijões de gás a preço de custo. Camilo direcionou o agradecimento ao presidente do Grupo, Abelardo Rocha.

"O Governo do Estado vai comprar 200 mil botijões de gás, que é fundamental para as famílias e vamos entregar um vale para essas famílias terem gás durante esse período difícil. Essa ação é uma parceria com a Nacional Gás", disse Camilo

"O Estado irá comprar esse botijão a preço de custo, ou seja sem lucro para a empresa, então eu quero agradecer o Abelardo Rocha por essa parceria", completou. Para o presidente do Grupo Edson Queiroz, a parceria é uma forma de o grupo fazer a diferença durante o período de dificuldade imposto pela pandemia do novo coronavírus no Ceará. Apesar de atuar em todo o País, Abelardo destacou a importância do mercado cearense e a relação de proximidade com a população local.

"É uma honra para nós, do Grupo Edson Queiroz, poder ajudar as famílias cearenses neste momento. Apesar do nosso negócio estar em todo o País, é aqui a nossa terra, o nosso lugar. Através dessa parceria com o governador Camilo Santana, em que vamos comercializar através da Nacional Gás, 200 mil botijões a preço de custo, podemos fazer a diferença nesta hora difícil. Com essa ajuda, as famílias terão a condição de cozinhar seus alimentos e ter um bem estar para se manterem dignamente", afirmou o presidente do Grupo Edson Queiroz.

Filas

Durante a transmissão, Camilo Santana ainda destacou outras medidas de combate ao novo coronavírus. Além do apoio nas contas de água e energia, o governador afirmou que enviou um pedido à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) para que as instituições possam ajudar a Polícia e o Corpo de Bombeiros a controlar as filas para evitar aglomeraçãonas agências.

