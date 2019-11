Ela está chegando mais uma vez

A Black Friday acontece dia 29 de novembro próximo. Muitos consumidores já estão ansiosos para as compras. Outros estão desconfiados com o atual momento da economia e preferem reservar o dinheiro extra do 13º para pagar contas e deixar algum valor reservado para o começo do ano que vem, que traz muitos impostos e taxas para pagarmos. Se você é do primeiro time, convido-o a escutar nosso podcast sobre o tema aqui: https://glo.Bo/2C7FfvX. Nele, falo dicas para você já começar a se preparar e evitar qualquer contratempo na hora das compras. Só lembrando que seria importante ter a consciência de só comprar o que realmente precisa e até mesmo antecipar as compras de Natal. Que tal?

Natal

Sobre a relação com as compras de Natal, segundo pesquisa realizada pela Busca Descontos, que se diz ser a organizadora da Black Friday no Brasil, 98% dos consumidores pretendem comprar para si mesmos este ano e apenas 26% também pretendem para terceiros. Isso reforça a característica do evento: as pessoas gastam cerca de 40% a mais do que em um dia comum e compram, para consumo próprio, produtos como smartphones e televisores, que são mais caros e pode-se esperar um pouco para adquiri-los.

Twitter

Em homenagem ao mês da Consciência Negra no Brasil, o Twitter lança um emoji especial que poderá ser visualizado na plataforma até o dia 30 novembro. Durante todo o mês, tweets com as hashtags #ConsciênciaNegra, #VidasNegras, #MêsDaConsciênciaNegra, #CelebroMinhaNegritude e #DiaDaConsciênciaNegra serão acompanhados da imagem de um punho cerrado.

Conta Médica

No Ceará, uma das fintechs que se destacam é a Conta Médica. A empresa fundada em 2018, com DNA 100% cearense, tem como propósito solucionar dois dos problemas mais recorrentes na gestão financeira e contábil para médicos: a grande burocracia causada pela complexidade tributária e o controle dos procedimentos. Em dois anos de operação, já geriu uma carteira de mais de R$ 10 milhões em honorários.

Huawei crescendo

Ao contrário das vendas de iPhones, da Apple, que só despencam pelo mundo, segundo relatório da Counterpoint Research, a Huawei aumentou 18% no terceiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, e aumentou a diferença dela, segunda colocada, para a Apple, terceira. Já a líder Samsung que bote as barbas de molho, pois a empresa chinesa encostou.

Rumo ao topo

A chinesa Huawei está com 17,6% do mercado global (66,8 milhões de unidades vendidas) contra 20,6% (78,4 milhões de unidades vendidas) da Samsung no terceiro trimestre de 2019, mesmo com a Huawei tendo problemas sérios com o Governo dos EUA que considera os chineses como espiões e proíbe que empresas norte-americanas negociem com eles, entre elas a Google. Felizmente, isso está perto do fim.

5G no Brasil

Em meio à demora para a entrega do edital para a licitação do 5G no Brasil, outros países como China, Coreia do Sul e EUA trabalham para aprimorar cada vez mais a tecnologia. Até o vizinho Uruguai já iniciou o uso da tecnologia. A esperança é que a demora resulte ao menos em um serviço enxuto.

Perdendo na China

A Apple, segundo relatório da Counterpoint Research, também perdeu espaço no maior mercado do mundo, a China. Caiu de 9,5% no terceiro trimestre de 2018 para 8,2% em igual período deste ano, em vendas no país asiático. Enquanto isso, a Huawei cresceu 41,5% no 3º trimestre 2019, contra 25,5% do período em 2018.