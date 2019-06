Egídio Serpa: venda começa para Madrid

Dentro de 10 dias, a Air Europa começará a vender passagens para os seus dois voos semanais que ligarão o Aeroporto de Barrajas, de Madri, ao Pinto Martins, de Fortaleza. Esses voos começarão em dezembro. A informação foi transmitida a esta coluna pelo secretário de Turismo do Governo do Ceará, Arialdo Pinho, que acrescentou: no fim de julho, a Air Europa reunirá em Madri o "trade" turístico da Espanha para apresentar o seu novo destino brasileiro. Em 60 dias - adiantou Arialdo Pinho - haverá evento semelhante na Itália. E, para finalizar, o titular da Setur adiantou que, dentro de quatro meses, a Air Europa abrirá um escritório na capital cearense. Vale recordar que, na semana passada, o governador Camilo Santana, em companhia de Arialdo Pinho, esteve na Espanha, onde celebrou acordo com a Air Europa, estabelecendo dois voos semanais ligando Madri a Fortaleza. Em tempo: o secretário Arialdo Pinho também antecipou à coluna que, em 2021 e 2022, Fortaleza deverá estar ligada por via aérea à Ásia, incluindo China, Coreia do Sul e Japão. Os chineses são hoje os que mais viajam no mundo.

Inovação

Paulo André Holanda, superintendente do Senai-Ceará, e Alci Porto, diretor técnico do Sebrae, reuniram-se com o empresário André Siqueira, dono da Agromix, que implementa um projeto de inovação tecnológica desenvolvido pelas duas entidades. Usando soluções da Indústria 4.0, o projeto já fez crescer - e muito - a produtividade da Agromix.

Parceria

Quem quer ser parceiro da operadora de telefonia TIM? A empresa, de capital italiano, busca parcerias para abrir lojas nas cidades cearenses de Acopiara, Aquiraz, Aracati, Brejo Santo, Camocim, Caucaia, Crateús, Horizonte, Itapajé, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Quixadá, Quixeramobim, Sobral e Várzea Alegre, as quais já contam com a tecnologia 4G. A TIM garante que oferece aos seus parceiros "a melhor remuneração". As novas lojas comercializarão os planos da operadora e também sua linha de telefones, chips e acessórios.

Sustentável

Hoje, de 8h30 às 11h30, o Beach Park promove um debate sobre desenvolvimento sustentável. Destinado a formadores de opinião, o evento terá palestras testemunhais, uma das quais será da empresária Ticiana Rolim Queiroz, diretora comercial e sócia da C. Rolim Engenharia, que apresentará os projetos que sua empresa executa a favor do meio ambiente.

Culinária

Aproveitando as festas juninas e interagindo com a população da vizinhança de suas lojas em Fortaleza e no interior do Estado, a rede de Supermercados Pinheiro está a promover aulas de culinária junina para crianças. A próxima aula em Fortaleza será no dia 28, em sua loja de Messejana. No dia 29, será na loja da Maraponga.

Fraport

Hoje, às 13h30, o governador Camilo Santana e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, visitam a nova área de "check in" do Aeroporto Internacional de Fortaleza. Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil, que tem a gestão do aeroporto, estará presente. O Pinto Martins já toma jeito de aeroporto moderno.