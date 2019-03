Egídio Serpa: Tasso Jereissati, Ciro Gomes e a Previdência

Aliados na origem em 1986, adversários ao longo do percurso e amigos novamente, o senador Tasso Jereissati - considerado a voz de maior experiência e moderação no Senado - e os irmãos Ciro e Cid Ferreira Gomes estão outra vez, mas de forma educada, em lados distintos. Estes e seu partido, o PDT, anunciaram que votarão contra a reforma da Previdência; aquele, ao contrário, já assumiu protagonismo a favor da proposta, com as emendas que o bom senso recomenda. Jereissati, para quem Jair Bolsonaro ainda não entendeu as funções de presidente da República, sempre demonstrou - desde o tempo em que presidiu o CIC, nos anos 80 do século passado - vocação para a vida pública. Não só isto: incentivou os também vocacionados. Enxergou em Ciro Gomes a mesma aptidão e investiu nele com sucesso. Os dois, porém, romperam, e a causa foi o jeito Lula de fazer política. Há poucas semanas, o coração de Ciro disparou de alegria ao se reencontrar com Tasso, o homem público que ele mais admira e do qual esteve separado por mais de uma década. A reforma da Previdência exige prova de amor à causa de salvar o País da falência.

Mulheres

Hoje, às 19 horas, no Teatro RioMar, será entregue o Prêmio RioMar Mulher. Entre as 10 agraciadas, estão Ana Maria Studart (Trabalho Social), Adísia Sá (Comunicação), Patrícia Saboya (Política e Gestão Pública), Maria Vital da Rocha (Justiça e Cidadania) e Consuelo Dias Branco, a homenageada especial da noite. O prêmio foi criado pelo Grupo JCPM, cujo presidente, João Carlos Paes Mendonça, estará presente.

Mercado

Amanhã, às 20h30, a Marquise Incorporações, empresa do Grupo Marquise, entregará mais um empreendimento - o Bellatrix Residence, na rua Cláudio Manuel Dias Leite, 301, no bairro Guararapes. Andrea Coelho, diretora da empresa, informa: cada apartamento de 90,38 m² tem três quartos (uma suíte), duas vagas e varanda gourmet, além de salão de festas e área de lazer.

Sankhya

Empresa da área de gestão de negócios de médias e grandes empresas, a Sankhya (palavra sânscrita que remete aos significados de análise, multiplicidade ou raciocínio) abriu escritório em Fortaleza. Chefiada por Sandro Gatto, atenderá 18 municípios do Ceará, entre eles Sobral, Caucaia e Juazeiro do Norte, além da Capital. Já conta com cinco colaboradores e tem a expectativa de conquistar 12 clientes até o fim deste ano.