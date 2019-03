Egídio Serpa: Surge uma pergunta sobre o leilão dos aeroportos

Hoje, na B3 (antiga Bovespa), em São Paulo, a Agência Nacional de Aviação promove o leilão de concessão de 12 aeroportos, entre os quais está o de Juazeiro do Norte, em cujas obras de ampliação e modernização a empresa vencedora terá de investir R$ 193,5 milhões. O terminal juazeirense integra o Bloco Nordeste do leilão, do qual fazem parte também os de Recife, João Pessoa, Maceió, Aracaju e Campina Grande. O bloco nordestino é o que atrai mais a atenção das empresas aptas a participar do certame, no meio das quais estão a alemã Fraport - que tem a gestão do Aeroporto Pinto Martins, de Fortaleza, e Salgado Filho, de Porto Alegre - e a francesa Vinci, que administra o de Salvador. Desta vez, o leilão não terá qualquer participação da Infraero, o que motivou maior interesse das empresas interessadas. Como observador do leilão desta sexta-feira, o BNB está pronto para financiar a empresa vencedora. Se for a Fraport ou a Vinci, melhor ainda, pois ambas já são seus clientes. Pergunta: se a Fraport ganhar, privilegiará Recife?

Culpa do homem

Especialista em mudanças climáticas e um dos técnicos que elaboraram o primeiro relatório do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, o professor Alexandre A. Costa, PhD em Ciência Atmosférica, manda para esta coluna sua opinião sobre a carta aberta enviada por 20 cientistas de várias universidades brasileiras ao ministro do Meio Ambiente, na qual negam que seja a ação do homem a causa do aquecimento global. Ele diz: "Tal documento é desprovido de qualquer credencial científica séria. Contém uma série de afirmações falsas, dados adulterados, acusações irresponsáveis e conclusões equivocadas. A crise climática é um fato. O problema existe: o aquecimento global é real, está se acelerando e é comprovadamente associado às atividades humanas, principalmente à queima de combustíveis fósseis e ao desmatamento. Mais do que isso, os impactos podem ser de fato catastróficos, especialmente para os países mais pobres".

Previdência

Hoje, ao meio-dia, no restaurante Pippo, os deputados federais Mauro Filho e André Figueiredo, do PDT, e Heitor Freire, do PSL bolsonariano, sob mediação do economista Célio Fernando, que entende do assunto, debaterão sobre a reforma da Previdência. Ouvindo-os estarão empresários, executivos, professores universitários e jornalistas.

Passou a exportar o Brasil semente de aveia preta para a União Europeia. Um contêiner com 24 toneladas dessa semente, produzida pelo Instituto Agronômico do Paraná, certificada pelo Ministério da Agricultura e utilizada para a formação de pastagem para o rebanho bovino, foi embarcado nesta semana para a França.

Hoje, 15 de março, é o Dia do Consumidor, que, no Brasil, virou alvo preferencial das novas tecnologias que o atormentam com diários telefonemas disparados por robôs a serviço de empresas de telemarketing. Em tempo: o consumidor brasileiro - o cearense no meio - gasta seu salário com alimento, ônibus, trem, remédio e escola.