Egídio Serpa: Sindicatos fora da folha de pagamento

Há no Brasil mais de 15 mil sindicatos de empregados e patrões, representando 90% dos sindicatos existentes no mundo. Nos EUA, são menos de 200. Na Argentina, aqui ao lado, são menos de 100. Ou nós brasileiros somos mais inteligentes do que os norte-americanos e argentinos, ou somos um povo que produz asneiras. Capturado pelas diferentes corporações que há muito tempo dominam o serviço público, o Governo - nas esferas federal, estadual e municipal - é refém de uma elite - a sindical no meio - que consome, incluídas as aposentadorias, mais de 70% de suas receitas. Mantidos esses privilégios, que as mesmas elites chamam de direitos adquiridos, não há ajuste fiscal que resolva. O Governo do presidente Bolsonaro, incentivado pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes, tenta consertar o que está errado. Ele editou antes do Carnaval a Medida Provisória 873, que torna explicitamente voluntária a contribuição do trabalhador ao seu sindicato e proíbe o seu desconto em folha. Essa MP está em linha com a política fiscal, que, vale lembrar, só terá êxito com a aprovação da reforma da Previdência. As corporações já se levantam contra e prometem greves ao longo deste mês.

Pecnordeste

De 13 a 15 de junho, no Centro de Eventos, será realizada mais uma Pecnordeste - a grande feira da pecuária regional. Seu tema central será "Tecnologia e Inovação para uma Pecuária Sustentável". Promovida pela Faec, a Pecnordeste deste ano terá cursos técnicos com duração de 12 horas (quatro horas por dia, durante a tarde) e, ainda, uma boa novidade: um showroom de tecnologias.

Banana

Maior produtora de banana do Nordeste, com unidades de produção no Maranhão e Ceará, o Sítio Barreiras, liderado pelo empresário Fábio Régis, adota a política de participação dos seus empregados no lucro da empresa. Há 15 dias, os bons resultados financeiros de 2018 foram distribuídos entre os colaboradores da unidade maranhense.

Flores e música

Amanhã, Dia da Mulher, a Associação dos Produtores de Flores do Ceará promoverá - das 8h30 às 12h30, um concerto do pianista Felipe Adjafre. Juntar-se-ão flores e música.

Faz a Cogerh esforço gigantesco no sentido de bombear para Fortaleza quase toda a água do Rio Jaguaribe que é despejada no oceano. Para isso, ampliou as estações de bombeamento localizadas em Banabuiú e Itaiçaba. A de Banabuiú abastece o Eixão das Águas; a de Itaiçaba, o Canal do Trabalhador. Boa medida.

Alguém do palácio do Planalto tem de vigiar, mas vigiar mesmo, o presidente Jair Bolsonaro, que está pessoalmente destruindo o capital político que lhe deu a maioria do eleitorado. Postar material pornográfico nas redes sociais, como Bolsonaro fez nesta semana, é ferir com gravidade a liturgia do cargo.