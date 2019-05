Egídio Serpa: São Francisco, canal norte é paralisado

"Não há dinheiro”, eis a resposta do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, à pergunta que lhe fez um secretário do Governo do Ceará sobre a conclusão do Canal Norte do Projeto São Francisco de Integração de Bacias. Faltam apenas 2% para a conclusão da obra, vital para os nordestinos do Ceará e do Rio Grande do Norte. Esta coluna pode informar que os serviços estão praticamente paralisados por falta de pagamento do Governo ao consórcio empreiteiro, cujos funcionários estão com salários atrasados. As obras do Cinturão das Águas também foram paralisadas pelo mesmo motivo: a falta de repasse dos recursos federais ao Governo cearense. A propósito: no recém-lançado Plano de Desenvolvimento do Nordeste – que tem 176 páginas - está dito que o Projeto São Francisco só será concluído em 2020 – como, aliás, esta coluna vem dizendo desde 2018.

Austeridade

Ontem, na hora do almoço, três empresários - dois industriais, um agropecuarista – consideraram correta a decisão do governador Camilo Santana de reduzir os gastos do Governo. E opinaram: “Mais correto estará, também, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto Nogueira, se suspender - ou postergar para quando a crise passar – a construção de um novo anexo daquele poder”. No mesmo almoço, o trio empresarial prognosticou: “Antes de março do próximo ano, poderá implodir – ou explodir – a aliança do PDT dos Ferreira Gomes com o PT de Camilo Santana”. Por culpa da eleição para prefeito de Fortaleza.

Alimentos

Para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, os pequenos produtores de alimentos precisam de informação e de equipamentos de proteção para o manuseio de defensivos agrícolas, incluindo os biológicos. “É inaceitável que haja contaminação, não podemos mais permitir isso. É aqui que verdadeiramente ocorre o problema – e não na mesa do consumidor”, disse ela, acrescentando: “Considero um desserviço ao País, uma ação de lesa-pátria a campanha massiva de desinformação que alguns brasileiros de renome, inclusive com função pública, têm feito na internet contra a qualidade dos nossos alimentos”.

Salvação

Em mensagem de vídeo aos empresários cearenses - distribuída pelas redes sociais - o presidente da Fiec, Beto Studart, diz que, por culpa de “uma montagem nos últimos 16 anos”, o País em crise “está no fundo do poço”. A produção industrial caiu e o desemprego explodiu. “Temos de reagir, e a reforma da Previdência é a salvação do Brasil”.

Intrasitável

Está quase intransitável a estrada Cristais-Morada Nova, pela qual é transportada para a Região Metropolitana de Fortaleza a produção de laticínios da Betânia Lácteos, líder do setor industrial leiteiro da região Nordeste.

Insolvente

Do economista Luciano Tello, da XP Investimentos, ontem, em reunião com seus parceiros cearenses da Conceito Investimentos: “O Brasil encontra-se em estado de insolvência”.