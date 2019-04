Egídio Serpa: Ração para camarão

No próximo dia 6 de maio, a fábrica de rações Fri Ribe - agora sob controle de capital exclusivamente cearense - voltará a produzir em sua unidade industrial localizada em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O empresário Cristiano Maia, novo dono da empresa, pela qual pagou à vista valor não revelado, informa que, inicialmente, a nova Fri Ribe produzirá duas mil toneladas mensais de ração para camarão (Maia é o maior carcinicultor do País). Em junho, a fábrica passará a produzir também mil toneladas de ração para equinos e caninos.

Em Brasília

CEO da Itaueira Agropecuária e coordenador do Comitê Técnico de Fitossanidade da CNA, Tom Prado está em Brasília. Ontem, reuniu-se com diretores e técnicos do Ministério da Agricultura, da Anvisa e do Ibama. Hoje, participa de mais uma reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária.

Tecnologia

Honório Pinheiro, sócio majoritário e CEO da Rede Pinheiro Supermercado, é um apaixonado pelas novas tecnologias que avançam sobre o varejo, tornando mais fácil, prática e previsível a vida das empresas e dos seus clientes. Ele diz que mudaram para melhor os processos de compra, armazenagem, distribuição, exposição, embalagem, venda e entrega dos produtos, inclusive os perecíveis. "O que mais me impressiona é a rapidez e a facilidade com que - nas cidades do interior do Estado, onde o Pinheiro tem forte presença - essas novidades tecnológicas são logo absorvidas pelo consumidor", afirma.

Zoneamento

Amanhã, 24, na Sudene, em Recife, a Embrapa comandará reunião técnico-científica que definirá as diretrizes de um novo modelo de Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Os cientistas da Embrapa e seus colegas de universidades nordestinas desejam identificar sistemas de produção mais promissores para as áreas de maior vulnerabilidade e escassez de água por falta de chuvas.

Inteligência

Na China, a Inteligência Artificial já faz parte do currículo de todas as escolas.

Menos chuvas

As chuvas reduzirão a intensidade de agora em diante. Eduardo Martins, seu presidente, revela: a pluviometria média deste ano está em 675 milímetros, bem abaixo dos 800 mm que são a média histórica do Estado. Ele confirma que os açudes que abastecem Fortaleza - Pacajus, Pacoti, Riachão e Gavião - têm hoje mais de 460 milhões de metros cúbicos, o suficiente para os próximos 12 meses de consumo.

Biomassa

Eduardo Martins revela que há uma seca verde, com impressionante quantidade de biomassa (pasto para o gado).