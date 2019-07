Egídio Serpa: Queijo de búfala de Paracuru

Vem aí um queijo mussarela de búfala "made in Ceará". Produzido pela Fazenda Laguna, há 25 anos no mercado de lácteos, localizada em Paracuru, onde em 205 hectares está o seu rebanho de 450 bubalinos, 70% dos quais são fêmeas, o queijo, com a marca Laguna, será comercializado nas redes de supermercados. A fazenda é do empresário Nelson Prado, que nela, além dos derivados do leite de búfala, fornece matrizes e reprodutores e sêmen para criadores de todo o País. A Laguna é reconhecida internacionalmente como uma fazenda de seleção de búfalos leiteiros da raça Murrah - a de maior valor no mercado de bubalinos. A sua produção diária de leite de búfala é de 1 mil litros. Nelson Prado informa, ainda, que a Laguna dá, hoje, emprego direto e formal a 80 pessoas da região.

ADUTORA

Um trecho de 500 metros da adutora que abastece o Distrito Irrigado Apodi-Jaguaribe (Dirja) rompeu-se na semana passada. Consequência: 60 mil bovinos leiteiros de pequenos pecuaristas e 20 mil pessoas de comunidades da zona rural de Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte e Quixeré enfrentam a falta de água. O Dnocs, que administra o Dirja, toma providências para trocar as tubulações, cuja vida útil já venceu.

Turbinas

Festa na fábrica da dinamarquesa Vestas em Aquiraz: já alcançaram 2 GW (gigawatts) as encomendas de sua nova turbina eólica V150-4.2 MW. Essas turbinas serão fabricadas, com exclusividade no Brasil, pela unidade cearense da Vestas. Além das turbinas, a fábrica de Aquiraz produzirá também suas pás.

Joyce

Um pouco do que disse, na segunda-feira feira, 1º, a empresários cearenses no BS Design a deputada Joice Hasselmann, líder do Governo no Congresso: 1) Os deputados federais cearenses que ainda não apoiam a reforma da Previdência devem fazê-lo "enquanto é tempo"; 2) Não há dúvida de que a reforma será aprovada, "mas que reforma?"; 3) Sem reforma da Previdência, "o País acaba"; 4) "Qualquer um que enriqueça na política, está roubando"; 5) Sou mulher forte, guerreira e mais macho do que muito homem"; 6) Nova política? "Tem gente nova na Câmara que está fazendo tudo errado, e tem gente antiga que faz tudo certo".

Homenagem

Amanhã, às 18 horas, no seu plenário, a Assembleia Legislativa fará sessão especial de homenagem aos 100 anos do Centro Industrial do Ceará (CIC), que, nos anos 80, sob a liderança do hoje senador Tasso Jereissati, mudou os rumos da política e da gestão do Governo do Estado.

Controle de qualidade

Presidente da Faec Flávio Sabóya sugere que se instale um laboratório de controle de qualidade para os queijos produzidos artesanalmente por 70% dos produtores de leite do Ceará. Trata-se de um sonho antigo dos pecuaristas, que agora pode virar realidade.