Egídio Serpa: Previdência, o voto fácil do oportunista

Exemplo de oportunismo deu um deputado federal cearense, de oposição, que disse o seguinte em sua fala na Comissão Especial que, na madrugada de ontem, aprovou o parecer do relator da proposta da reforma da Previdência: "Somos a favor da reforma, mas não dessa reforma". Típica posição de quem quer o pior, e o pior - o caos - chegará se o Parlamento não aprovar a Nova Previdência. Uma posição de quem, apostando no insucesso do atual Governo, quer posicionar-se para a eleição presidencial de 2022. Sabem os oposicionistas que só há uma saída para a gravíssima crise econômica e financeira que o Brasil atravessa: a reforma dos atuais modelos previdenciário, tributário e político. É o que eles, certamente, fariam se estivessem no poder. Como estão fora dele, pensam apenas em si mesmos, e esquecem o País. A aprovação da reforma da Previdência na Comissão Especial - só o primeiro passo de uma penosa caminhada - fez subir a Bolsa, descer os juros e despencar o dólar. Imagine o que acontecerá quando a proposta for aprovada nos dois turnos de votação na Câmara e no Senado: voltarão os investimentos privados e o Governo terá músculos para tocar o que lhe cabe. A oposição, oportunista, teme que o Governo se fortaleça. Simples, assim.

Educação

Quem ainda não viu uma Escola de Primeiro Mundo deve visitar a que o Instituto Myra Eliane, presidido pelo empresário Igor Queiroz Barroso, inaugurou ontem numa área extremamente pobre - o bairro Araturi, em Caucaia. É um Complexo Educacional com um Centro de Educação Infantil, um de Formação Profissional, um de Arte e Cultura, um de Formação Desportiva, além de um Centro de Cultura Indígena, com tudo o que há de mais moderno na pedagogia mundial. O governador Camilo Santana, presente ao evento, disse que o equipamento é o melhor exemplo do que pode a Parceria Público-Privada. O Instituto Myra Eliane investiu R$ 15 milhões na construção da escola, que tem 17 mil m² de área.

Show business

Vem aí o show de Sandy & Júnior. Será o maior evento do show business no Brasil. Em Fortaleza, não será diferente do que acontecerá nas demais capitais onde a dupla de irmãos (são filhos do sertanejo Xororó) se apresentará. Atentem: só para o staff de Sandy & Júnior, foram reservados no Hotel Gran Marquise (cinco estrelas) 57 apartamentos.

Para quem ainda desconhece a potência do mercado interno brasileiro, que tem 208 milhões de consumidores: a produção nacional de milho será, neste ano, de 100 milhões de toneladas - dobro da colheita argentina. Desse total, 62% serão destinados ao consumo dos brasileiros. O restante será exportado

Está em exposição na Avenida Bezerra de Menezes a crise que castiga o Brasil. Nos dois lados da rodovia, estão fechadas mais de 50% das lojas, com placas de vende-se ou aluga-se. Para complicar, os blocos de concreto que dividem a faixa dos ônibus dos carros de passeio estão soltos e em flagrante desalinho