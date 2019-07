Egídio Serpa: Os louvores de Freitas

Na sua fala durante a solenidade de entrega da Medalha Clóvis Rolim ao prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará, Freitas Cordeiro, não quis refletir sobre fatos negativos, como os da "septicêmica corrupção entranhada em todos os escalões da República". Assim, ele preferiu louvar o que na sua ótica deve ser louvado. E disse: "Estamos aqui para comemorar os avanços e conquistas de homens de bem que ainda habitam esta Nação. (...) Após mais de oito anos de luta, estamos festejando o 'cadastro positivo'. (...) Já podemos negociar com quem conhecemos. (...) As bandeiras dos cartões de crédito passaram a entregar nossos recebíveis em D+1. Reavemos o que era nosso. (...) O nosso Ceará é um venturoso oásis em meio a um deserto alimentado por descalabros administrativos. (....) Das 100 primeiras escolas públicas do País, 82 são do Ceará, com registro de louvor para o fato de que são nossas as 27 primeiras do ranking. (...) Fortaleza ostenta garbosamente o título de segunda cidade mais desburocratizada do País e a primeira entre as metrópoles". Freitas Cordeiro foi demoradamente aplaudido.

No mar

Para ligar-se mais intensamente a uma das vocações econômicas do Ceará - um Estado com 600 Km de costa - a Fiec criará um núcleo que tratará da Economia do Mar, informa seu presidente, Beto Studart. A ideia é boa e oportuna.

Preconceito

Por trás da decisão de exonerar o pesquisador Sebastião Barbosa da presidência do Incra, paira a desconfiança de que ela foi tomada por preconceito. Sebastião é nordestino, e quem lidera o agronegócio são estados do Sul e do Centro-Oeste.

Reanimação

Daniel Simões, sócio e diretor comercial da Construtora J. Simões, abriu um largo sorriso, ontem, para informar: "A construção civil cearense começa a reanimar-se. No âmbito da nossa empresa, posso afirmar que essa reanimação é forte". Nos próximos dias, a J. Simões anunciará novo empreendimento. Patriolino Dias, da Construtora Dias de Souza, também registra bons sinais no setor.

Fruticultura

Crato recebe, na próxima semana, a 1ª Oficina de Planejamento Estratégico do Polo da Fruticultura Cariri/Centro-Sul.