Egídio Serpa: oferta de água limita agricultura irrigada

Empresários da agropecuária mantêm-se em contato constante com a Funceme em busca de informações sobre a estação das chuvas neste ano. Estamos em março e os grandes açudes do Ceará permanecem com volume abaixo de 5% de sua capacidade de represamento, o que é quase nada para a travessia deste 2019. As boas chuvas que, nos últimos dias, desabaram sobre o Estado foram localizadas principalmente no Litoral. O sertão está verde, há pasto natural para o rebanho bovino, mas essa paisagem mudará a partir de maio, quando se encerrará o período de chuvas. Quem, no Vale do Jaguaribe, produz por meio da irrigação está ainda mais preocupado porque a oferta de água de superfície foi reduzida pela Cogerh. O lençol freático, embora venha sendo recarregado pelas chuvas, não é suficiente para garantir a água para a ampliação das áreas cultivadas de frutas, nem o será para novos projetos da carcinicultura. Empreender no semiárido é para quem tem nervos de aço.

Previdência

De Rogério Marinho, secretário de Previdência do Ministério da Economia: “Em 2018, o Brasil gastou R$ 712 bilhões com Previdência e assistência, R$ 119 bilhões com Saúde e R$ 74 bilhões com Educação. País que gasta 10 vezes mais com Previdência do que com Educação é País que precisa repensar suas prioridades. A Nova Previdência é essencial para a correção de rumos”. Marinho é um dos elaboradores da proposta de reforma da Previdência.

Vendas

Desde ontem e até amanhã, domingo, 10, o Shopping Eusébio e suas 50 lojas promovem campanha de venda com desconto de até 80%. Âncora do shopping, o Supermercado Frangolândia lidera a promoção, que se repete no primeiro fim de semana de cada mês.

Viadutos

Seguem devagar, quase parando, as obras de construção dos viadutos do IV Anel Viário de Fortaleza - o primeiro na Ceasa, o segundo no cruzamento com a rodovia que liga Fortaleza a Maranguape. Obra do Dnit, delegada ao Governo do Ceará, a demorada construção desses viadutos causa congestionamentos de caminhões que vão do Pecém ao Mucuripe.