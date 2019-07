Egídio Serpa: Oeste da Bahia quer a Betânia

Líder do mercado de laticínios na região Nordeste, a cearense Betânia Lácteos encantou o Governo da Bahia, que a deseja urgentemente implantada no Oeste daquele Estado, onde a produção de grãos - soja, milho e algodão, destacadamente - cresce em progressão geométrica no entorno dos municípios de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. Na semana passada, discretamente, o vice-governador e também secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, João Leão, acompanhado de empresários baianos do agronegócio, visitou a gigantesca unidade industrial da Betânia em Morada Nova, no sertão cearense, e, ainda, a fazenda Flor da Serra, na Chapada do Apodi, onde o fundador da empresa, Luiz Girão, produz 33 mil litros/dia de leite. Bruno Girão, CEO da Betânia, que já tem uma unidade industrial em ampliação nas imediações de Feira de Santana, cita uma vantagem comparativa que a Bahia tem e oferece: o grão que alimenta o rebanho bovino. “Estar perto do grão reduz bastante o custo de produção, que no caso do leite responde por 70%”, diz Bruno Girão. O grão que hoje abastece a pecuária do Ceará vem do Sul do Piauí, que dista até 1.500 Km dos seus currais. O vice-governador João Leão bebeu e gostou da última e exclusiva novidade tecnológica da Betânia, um iogurte que dispensa a geladeira. Essa expertise da empresa cearense de lácteos - cuja linha de envase em Morada Nova chega a 15 mil litros por hora, graças à mais alta tecnologia - a Bahia quer levar para o seu Oeste, considerado a nova fronteira agrícola brasileira. O convite do Governo da Bahia deixou Bruno Girão, digamos assim, comedidamente entusiasmado.

Emoção

Presidente eleito da Fiec e do Sindicato da Indústria de Mineração do Ceará, Ricardo Cavalcante ainda está sob o impacto que lhe causou o Complexo de Educação Integrada que o Instituto Myra Eliane, presidido por Igor Queiroz Barroso, implantou em 17 mil metros quadrados no meio da pobreza de Araturi, em Caucaia, onde já estudam 600 alunos em tempo integral, gratuitamente e com a moderna pedagogia: “É o presente de um empresário visionário que decidiu colocar o conhecimento à disposição dos mais pobres”, comenta Cavalcante, sob emoção. Sexta-feira, 5, na inauguração do CEI de Araturi, Ricardo Cavalcante foi às lágrimas ao ouvir o depoimento da mãe de um dos alunos do complexo, que ela chamou de “um milagre”. Ela disse assim: “Meu filho agora tem futuro”. Não só ele, mas todas as crianças de Araturi.

Farmácias

Informa a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma): aumentou em 23% nos últimos 12 meses o número de clínicas em farmácias no Ceará - foi de 119 para 146 em 37 dos 184 municípios do Estado. Essas clínicas estão localizadas em lojas das redes Pague Menos e Extrafarma.

Dnocs

De Flávio Sabóya, presidente da Faec, que lidera a Frente Cearense e Nacional pela Manutenção e Fortalecimento do Dnocs: “Depois de garantida a preservação do BNB, temos de lutar, agora, pela sobrevivência do Dnocs, cuja engenharia planejou e implantou a base de toda a infraestrutura rodoviária, aeroportuária, de pesquisa científica, de irrigação e de piscicultura de que dispõe hoje a região nordestina”. Esta coluna insiste: em Brasília, dá-se como certo que a Codevasf - e não o Dnocs - terá a gestão do Projeto São Francisco de Integração de Bacias. A conferir.

Saudável

Tereza Cristina, ministra da Agricultura, põe os pingos nos is: “É preciso combater a desinformação sobre o uso de defensivos agrícolas no Brasil. Exportamos para 192 países do mundo. Se tivéssemos os limites de resíduos acima dos permitidos, exportaríamos nossos produtos?”. Claro e simples assim. A propósito: estudo sobre Estilos de Vida, feito pela Nielsen, apurou que a população brasileira está mais saudável: 57% dela abandonaram as comidas gordurosas e 56% reduziram a ingestão de sal.