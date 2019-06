Egídio Serpa: o dilema dos governadores

Diante da proposta de reforma da Previdência, em tramitação na Câmara dos Deputados, os governadores do Nordeste têm sido dúbios quando, publicamente, falam sobre a sua urgente necessidade. O Governo do Ceará terá neste ano um rombo superior a R$ 2 bilhões na sua conta previdenciária. Um déficit que o Tesouro estadual terá de cobrir, como o faz anualmente. Os governadores nordestinos - que em conversas privadas são a favor da Nova Previdência - querem que o Congresso inclua os estados e os municípios no texto da reforma. Os deputados federais, que consideram um ônus votar a favor de uma "reforma impopular" - mesmo que seja medida vital para consertar as contas públicas e reaquecer a economia - desejam repartir esse prejuízo com os governadores e prefeitos e seus respectivos legislativos. Resumo: a maioria dos políticos - governadores e parlamentares incluídos - pensa apenas no seu próprio interesse, ou seja, na próxima eleição. Assim, é difícil consertar o País. E o vindouro 2020 será mais um ano eleitoral.

Hostweb

Empresa do Grupo Secrelnet, a Hostweb celebra, nesta semana, seu primeiro ano de atividade. E com sucesso: já tem mais de 500 clientes, incluindo grandes empresas de saúde, varejo e geração de energia renovável.

Cariri

Informa o Ministério do Desenvolvimento Regional: na região do Cariri, no sul do Ceará, há um polo de fruticultura envolvendo 29 municípios, que produzem 29 frutas, incluindo a banana nanica. Lá, o Ministério instalará uma Oficina de Planejamento Estratégico.

Irregulares

Foram suspensas, por irregularidades detectadas pelo TCU, 126.280 Declarações de Aptidão ao Pronaf Físicas e Jurídicas. Parte delas aqui no Ceará.

Inadiável

Do senador Tasso Jereissati, que é hoje a voz mais ouvida na Câmara Alta do País: "O sistema político faliu, não serve mais". Ele tem razão. Por isto, a reforma Política tornou-se inadiável.