Egídio Serpa: O Brasil dividido por dois

Dividiu-se em dois o Brasil: no lado de cima do mapa, os governadores da região Nordeste, que já haviam criado um Fórum de caráter político já posicionado contra a reforma da Previdência proposta pelo Governo Bolsonaro, agruparam-se agora em um consórcio que fará licitações conjuntas para reduzir o preço do que for comprado e atuará, também interativamente, na área da segurança pública, mobilizando suas polícias para ações comuns de combate ao crime organizado. No lado de baixo, os governadores do Sul e Sudeste copiaram as mesmas ideias, mas com desenho político diferente: prometem apoiar o projeto bolsonarista por uma Nova Previdência. Os dois lados têm graves problemas - o RS, o RJ e o RN, por exemplo, estão quebrados e só superarão a crise com a ajuda do Governo Federal. A reforma da Previdência interessa a todos os entes federativos (no Ceará, o rombo previdenciário aproxima-se dos R$ 3 bi/ano), que deveriam estar unidos em torno da causa. Mas, infelizmente, as questões político-ideológicas dificultam o entendimento.

O mais e o menos

Que de positivo e de negativo há no Governo Bolsonaro? Honório Pinheiro, sócio e CEO da rede Pinheiro Supermercados, responde: "De positivo, há a grande esperança de que a iniciativa privada terá a oportunidade de investir em todos os setores da atividade econômica, incluindo, principalmente, a infraestrutura, mesmo porque o Governo não tem recursos para isso. Um exemplo foi o resultado espetacular do leilão dos 12 aeroportos, inclusive o de Juazeiro do Norte, que renderam ao todo R$ 2,4 bilhões, com ágio superior a 90%. De negativo, as incoerências de quem prometeu uma coisa e está, em algumas áreas, a fazer e a dizer outra coisa".

Camarão

Para o cearense Cristiano Maia, maior carcinicultor do País, as boas chuvas que caem, principalmente, sobre as áreas do litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte, têm aumentado a produção intensiva de camarão, que resulta em maior oferta de alimento natural, proporcionando o crescimento mais rápido dos indivíduos e, ao mesmo tempo, encurtando o seu tempo nos viveiros. Cristiano Maia confirma: neste ano, destinará sua produção somente ao mercado interno, que tem crescido em alta velocidade, mas a partir de 2020 voltará a exportar para os EUA e a Europa.

Agricultura

Integrante, como suplente, da Comissão de Agricultura do Senado Federal, o senador cearense Eduardo Girão tem recebido estudos técnicos e informações sobre o setor da agropecuária do Ceará. Um dos estudos é sobre a importância da conclusão do Canal Norte do Projeto S. Francisco, que, como esta coluna tem dito, só despejará água no Castanhão no segundo semestre deste ano e se a sorte ajudar.

Franquias

Vem aí, na quinta-feira (21), a Franchise4U, evento que reunirá as redes de franquias em operação no País. A rede de lanchonetes Bob's - que tem no Ceará 28 unidades, das quais 21 em Fortaleza - participará do evento para receber interessados em ser seus franqueados. O investimento varia de R$ 780 mil a R$ 1,5 milhão, dependendo do ponto escolhido e do tamanho da loja. A Bob's quer crescer no Ceará, na sua Capital e em cidades com o mínimo de 100 mil habitantes.

Moda

Maior shopping atacadista de moda do Norte e Nordeste, o Maraponga Mart Moda e suas mais de 250 lojas, instaladas em 45 mil m², estão expondo e comercializando as novas coleções das diferentes marcas de confecções. A promoção, iniciada no dia 11, prosseguirá até o dia 30 deste mês.

Abertos

Amanhã, 19, Dia de S. José, feriado estadual, os postos de combustíveis abrirão normalmente. Decisão liminar da juíza da 11ª Vara do Trabalho de Fortaleza.

No exterior

Segundo o Banco Central, entre os anos de 2007 e 2017, o investimento feito por brasileiros em imóveis no exterior subiu 240%, saltando de US$ 1,8 bilhão para US$ 6,3 bilhões.