Egídio Serpa: O Brasil alinhado com o mundo

Agora no Brasil, por decisão da Anvisa, o registro de defensivos agrícolas - ou agrotóxicos, ou agroquímicos - passa a seguir os padrões internacionais. Isto quer dizer que as regras brasileiras foram adequadas às internacionais, igualando-se às de países da Europa e da Ásia, por exemplo. As novas regras trarão mais segurança para o mercado consumidor porque facilitarão a identificação do perigo de uso. Mas as ONGs ambientais - que, financiadas por países que não querem o Brasil liderando as exportações mundiais de grãos, proteína animal e frutas - já estão protestando. São essas ONGs - incentivadas por partidos socialistas e por comunicadores simpáticos à causa contrária à livre iniciativa - que fazem campanha contra os alimentos brasileiros que, na opinião delas, estariam contaminadas pelo "veneno" dos defensivos. Se fosse verdade, a população dos 160 países que importam a soja, o milho, as carnes e as frutas brasileiras não os consumiriam. É fácil entender: um só comprimido de Tylenol cura a dor de cabeça; 30, de uma só vez, podem matar o paciente. Assim é com os agroquímicos: na embalagem de cada produto, há uma bula com as instruções de dosagem e uso. As empresas organizadas da agricultura brasileira - as do Ceará no meio - seguem o que diz a bula. Mas, infelizmente, os pequenos produtores, incluindo os da Agricultura Familiar, sem assistência de quem a deveria prestar - o Governo - manipulam os agrotóxicos sem o Equipamento de Proteção Individual (EPI). Se o que as ONGs dizem fosse verdadeiro, a maioria da população brasileira já teria morrido, porque 95% dela consome alimentos - frutas e verduras incluídas - cujas pragas são combatidas com agroquímicos.

Del Paseo

Cinco novas lojas abriram no Shopping Del Paseo: a Golden Bee, a Sobrancelhas Design, a Klaris, a Make's Cosmetics e, mais recentemente, a operadora de telefonia Claro.

BNB

Na contramão do BNDES, que reduziu sua participação de 73% para 41%, o Banco do Nordeste (BNB) quadruplicou seus financiamentos em projetos de longo prazo: saiu de 5%, em 2017, para 21% dos desembolsos do ano passado, segundo informa a Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeira (Andima). O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) - outra fonte de financiamento de longo prazo - aplicou 8% em 2018. O BNB segue bem administrado.