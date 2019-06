Egídio Serpa: No ceará, a irrigação está no trilho certo

Termina hoje, com visita técnica à fazenda de produção de melão da Agrícola Famosa em Icapuí, no Sudeste do Ceará, a programação do quarteto espanhol de especialistas em irrigação, que durante quatro dias debateu, aqui, com empresários, professores e dirigentes de organismos estaduais e federais do setor sobre como utilizar a melhor tecnologia para produzir mais alimentos gastando menos água. Ontem, os espanhóis puderam ver os avanços da agricultura organizada do Ceará - visitaram, na Ibiapaba, a área de produção de flores da Reyjers e o campus do IFCE. Na visita de hoje, eles estarão diante do seu maior concorrente: é que os melões da Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora brasileira dessa fruta, dividem com os produzidos na Espanha a preferência do mercado consumidor europeu. Depois do que viu e ouviu, Sílvio Ribeiro, secretário-executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que coordenou a visita do time espanhol, afirma: "Na agricultura irrigada, estamos no trilho certo".

Mineração

Do valor da produção mineral da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 40% provêm da extração de brita. No Estado todo, esse porcentual sobre para 81%. Esta é uma das informações contidas no Plano Diretor para a Mineração da RMF. O presidente do Sindminerais e minerador Ricardo Cavalcante, presidente eleito da Fiec, diz que a mineração oferece matéria-prima para os mais variados tipos de indústrias, incluindo a construção civil, a siderúrgica e a de fertilizantes. "Não há crescimento sem a mineração", afirma ele.

Na feira

No mercado de "home centers", há um caso de sucesso já considerado fenomenal. Trata-se da rede Simplifique, que, em apenas cinco anos, abriu sete grandes lojas na Região Metropolitana de Fortaleza. Quem está ganhando é o consumidor, porque a concorrência da Simplifique está ajudando a reduzir os preços dos produtos desse disputado mercado.

Vergonha

Com todo o respeito que merecem as autoridades responsáveis, deve ser dito que é vergonhosa a situação da estrada que liga a BR-222 ao Porto do Pecém. Ela está destruída. Os motoristas que levam e trazem dali as mais diferentes mercadorias ameaçam fazer uma greve. Os empresários do Cipp, incluindo a CSP, estão tristes e revoltados.

E-COMMERCE

Pesquisa feita pelo SPC em todo o País apurou: 86% dos consumidores conectados na internet realizaram ao menos uma compra em lojas online nos últimos 12 meses. Mais: os telefones celulares foram o meio mais utilizado por praticamente 7 em cada dez (67%) entrevistados. Em 2º lugar, os notebooks (39%), seguidos dos desktops ou PCs (39%).

Bolos

Chegou a Fortaleza a Casa dos Bolos, uma franquia paulista que já tem 330 franqueados em todo o País. Na Aldeota.