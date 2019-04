Egídio Serpa: Ministro inclui ramal do salgado no PNRH

Empresários cearenses da indústria e da agropecuária ouviram do deputado federal Domingos Neto, coordenador da bancada cearense na Câmara dos Deputados e relator do Orçamento da União, com o qual se reuniram em Fortaleza, a seguinte informação: o Ministério do Desenvolvimento Regional, comandado por Gustavo Canuto, lançará no fim deste mês o Plano Nacional de Segurança Hídrica. Agora, vem a melhor parte: o plano inclui "as obras hídricas estruturantes da região Nordeste, entre as quais o Ramal do Salgado". Trata-se de um empreendimento da ordem de R$ 700 milhões cujo projeto executivo está pronto, aguardando licitação. Detalhe importante: o projeto, se executado, reduzirá em 150 quilômetros a viagem da água do Canal Norte do Projeto São Francisco até o Açude Castanhão. O deputado Domingos Neto, que durante a reunião com os empresários surpreendeu pela desenvoltura com que expôs suas ideias sobre as questões da agropecuária cearense, terá na próxima semana reunião com o ministro Canuto para tratar do Ramal do Salgado. Feliz com a notícia, o titular da Secretaria de Recursos Hídricos, Francisco Teixeira, diz que o projeto atenderá ao Ceará e ao Rio Grande do Norte.

Melão x pera

Luiz Roberto Barcelos, presidente da Abrafruta e sócio e diretor da Agrícola Famosa, que produz melão em Icapuí, integrará a comitiva da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que irá em maio à China para abrir mercados para produtos brasileiros, principalmente frutas. Tem tudo para dar certo, uma vez que a proposta é a China comprar melões brasileiros do Nordeste, e o Brasil comprar as peras chinesas.

Fitossanidade

Tom Prado, CEO da Itaueira e coordenador de Fitossanidade da CNA, está desde 2ª feira em Brasília em reuniões com técnicos da Anvisa e Ibama e com deputados da Frente Parlamentar pela Agropecuária.

Pelo social

Será anunciado, no dia 29 deste mês, o Instituto Diageo, que será o braço de atuação social do grupo britânico Diageo, dono de marcas famosas de bebidas destiladas, entre as quais a escocesa Johnnie Walker e a cearense Ypióca.