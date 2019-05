Egídio Serpa: Melão nordestino na china

De Pequim, onde chegou ontem à noite junto com a comitiva da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informa Luiz Roberto Barcelos, presidente da Abrafrutas e CEO da Agrícola Famosa, que tem fazenda de produção de melão em Icapuí: antes de pousar em Pequim, Cristina e seu time reuniram-se com empresários e autoridades chineses em Shangai. Tema: infraestrutura ferroviária, principalmente. Amanhã, quinta-feira, tratarão do que interessa aos fruticultores: a abertura chinesa para o melão produzido no Nordeste.

Fecomércio

No comércio paulista, faltam líderes. Abram Szajman, presidente da Fecomércio de São Paulo, tornou-se dono da entidade. Ele está completando 25 anos no cargo. Sua última reeleição, para mais quatro anos, foi em 2018.

Petrobras

Fernando Barros Leal, leitor desta coluna, sai em defesa da Petrobras, citada aqui como culpada - por sua ineficiência - pelos altos preços dos combustíveis praticados no País. "Deveríamos lutar para reduzir o peso dos tributos federais e estaduais incidentes, direta e indiretamente, sobre o preço final dos combustíveis. Eles são os vilões, pois respondem por 50% do preço", diz.

Na junta

Informa a Junta Comercial: desde terça-feira, 7, opera por meio digital o Registro Automático de nova empresa. Hoje, a novidade - que consome só cinco minutos do consumidor - "está disponível apenas para a abertura de empresas do tipo jurídico Empresário Individual e Sociedade Ltda que utilizem o contrato padrão". Mesmo neste caso, se há atraso, é por causa de "exigências, o que requer a sua retificação e retorno à tramitação para nova análise".

Sem ICMS

Preocupa-se a Federação da Agricultura do Ceará (Faec) com o pouco prazo - até 31 deste mês - dado aos produtores rurais para o seu recadastramento junto à Enel, com o que garantirão o direito de consumir energia sem ICMS. Cerca de 60% deles não haviam, até ontem, tomado essa providência. Haverá choro e ranger de dentes no campo.

Feira

De 29 a 32 deste mês de maio, no Centro de Eventos do Ceará, será realizado o Showroom Yes Fortaleza - feira que juntará 50 fabricantes locais e nacionais de eletrodomésticos, móveis e colchões. São esperados 800 visitantes do Ceará e Nordeste no evento.

Anuário

Ficou pronto e será lançado no próximo dia 28 o Anuário da Cachaça. Elaborado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o Anuário contém informações atualizadas sobre a cachaça. O evento acontecerá às 17 horas daquele dia na sede da Confederação Nacional da Agricultura (CNA). A cachaça é hoje uma marca brasileira.