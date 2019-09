Egídio Serpa: Mais duas indústrias para São Gonçalo

Na terça-feira, na cidade de Boiro, na região da Galícia, no Norte da Espanha, o governador Camilo Santana celebrará com diretores do grupo Jealsa Rianxera - dono da Crusoé Foods, que tem uma fábrica de beneficiamento de pescado em São Gonçalo do Amarante - um Protocolo de Intenção que prevê, além da concessão de incentivos fiscais, a construção de uma fábrica de latinhas de conserva e outra de ração alimentícia para peixes. O valor do investimento espanhol ainda não foi revelado. Hoje, a Crusoé beneficia, em São Gonçalo, mais de 1 mil toneladas de atum, comercializadas no mercado interno brasileiro. Sílvio Carlos Ribeiro, secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, viaja hoje para a Espanha para onde seguirá o governador, que se encontra na asiática Tailândia. Da agenda espanhola de Camilo Santana, consta uma reunião com o presidente da Junta da Galícia - o equivalente a governador - com quem tratará da instalação de uma escola de pesca em São Gonçalo do Amarante. A ideia que prospera é a seguinte: o Governo da Galícia fornecerá a tecnologia e a expertise pedagógica à escola de pesca do Ceará, cuja construção será bancada pelo Governo cearense.

Estrada

Atenção! Uma fonte do Sindicato da Construção Pesada do Ceará revelou a esta coluna que "é de baixa qualidade" o projeto executivo de duplicação da CE-155, rodovia que liga a BR-222 ao Porto do Pecém. Em vez de um pavimento em concreto, para suportar o peso das grandes carretas que levam e trazem carga daquele terminal portuário, a CE-155 terá asfalto simples. E mais: o projeto não contempla obras d'arte complementares e, no que tange à drenagem, "é claramente deficiente", como disse a fonte. Isto quer dizer que a vida útil dessa estrada, que deveria ser de 20 anos (em caso de concreto) será de apenas dois.

Inovação

Nos próximos dias 19 e 20, o Sinduscon-Ceará fará no RioMar Fortaleza o Inova - seminário sobre inovação. Especialistas do mundo todo, inclusive de Dubai, farão palestras sobre o tema.

C. Rolim engenharia - uma gigante da construção civil cearense - executou as obras de construção da nova loja do Supermercado Pinheiro, inaugurado, ontem, na Av. Monsenhor Tabosa. A área reformada tem 2 mil metros quadrados. Piso de granito, estrutura metálica e telhas pretas são detalhes

Sem a CPMF, o ministro Paulo Guedes - na tentativa de melhorar a receita da União e de desonerar a folha de pessoal das empresas - olha com lupa o Sistema S. Guedes pretende reduzir em 50% a contribuição das empresas da indústria, comércio, agropecuária e serviços para o Sesc, Senac, Senar, Sesi, Senai e Sebrae.