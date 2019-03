Egídio Serpa: M. dias branco sobe a receita

Foi divulgado ontem à noite o resultado do balanço de 2018 da cearense M. Dias Branco, líder nacional do mercado de massas e biscoitos. Esta coluna destaca os seguintes números: a Receita Líquida da companhia, no ano passado, alcançou R$ 6,02 bilhões, 11,3% maior do que a registrada em 2017, com expansão de market share em biscoitos e massas. O EBITDA foi de R$ 933 milhões, com retração de 3,5% frente a 2017. Além da aquisição da Piraquê por R$ 1,5 bilhão, a M. Dias Branco investiu R$ 301,1 milhões na expansão e manutenção de sua infraestrutura. Adicionalmente, R$ 139 milhões serão distribuídos aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio. O lucro líquido de 2018 foi de R$ 723,5 milhões. O aumento do preço do trigo (30%) teve forte impacto no resultado do exercício .

Pelo canal

Desde sábado, 9, o Canal do Trabalhador - que leva água do Rio Jaguaribe para o Açude Pacajus - está recebendo 4,8 m³ por segundo. Dentro de uma semana, chegará ao Pacajus, que integra o sistema de reservatórios que abastecem a Região Metropolitana de Fortaleza. Toda essa água é captada na barragem de Itaiçaba e elevada por quatro motobombas operadas pela Cogerh.

Comunicação

Empresa cearense, a AD2M Engenharia de Comunicação responde agora, nas regiões Norte e Nordeste, pela Assessoria de Comunicação do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), instituição com mais de 55 anos de existência e com atuação na formação integral de jovens para o mundo do trabalho. A agência atuará em parceria com a Gerência de Comunicação do CIEE, coordenada por Tânia Moura.

Zoneamento

Boa notícia: o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) aprovou o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para a cultura da palma forrageira nos estados da região Nordeste. No Ceará, essa cultura tem avançado em alta velocidade.

Com luz

Rápida como um raio, a Enel-Ceará consertou ontem o defeito que, há 28 dias, paralisava a produção de leite da fazenda Bom Desejo, em Madalena.