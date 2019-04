Egídio Serpa: Liebmann aposta na inovação com o Hub

Ricardo Liebmann, fundador e sócio majoritário do Grupo Secrel, referência na área da comunicação digital no Ceará, acredita que será positiva para o Estado a vantagem competitiva de dispor de um dos três maiores entroncamentos mundiais de cabos submarinos. Mas para isso "nós, cearenses, teremos de criar aqui um ecossistema de inovação, conjugando a academia, o Governo e as empresas, com o que tornaremos o Ceará um atrativo para a criação e instalação de empreendimentos de alta tecnologia. "Isso será possível se - e quando - grandes empresas, como as Organizações Globo - tiverem presença física nesta capital com seus próprios equipamentos por meio dos quais possam produzir seus conteúdos. A Globo já admitiu esse desejo, mas por enquanto é só uma boa promessa", diz ele. Liebmann lembra: "Ter um Hub Tecnológico é uma coisa. Tirar proveito dele será outra coisa". O Grupo Secrel, de Liebmann, que oferece soluções digitais para os setores de saúde, bancos, seguradoras e comércio varejista, tem, entre seus grandes clientes, a Casa Pio e a C. Rolim.

Mais um

Ontem, dentro do prazo, a C. Rolim Engenharia entregou seu mais novo empreendimento, o Condomínio Terraços do Bosque, com 126 apartamentos de 87m² a 117 m² de área, no entorno da Av. Bezerra de Menezes, no Oeste de Fortaleza.

Erradicação

O Ministério da Agricultura vai realizar uma ação integrada entre o Governo Federal e os estados do Nordeste para instituir programas de erradicação da peste suína clássica e de outras doenças que ainda ameaçam a agricultura e a pecuária da região. No Nordeste, só Bahia e Sergipe são considerados livres da doença, que não atinge humanos.

Só a negócio

Luiz Roberto Barcelos, presidente da Abrafrutas e diretor da Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora de melões do País, quer acompanhar em maio a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na viagem à China para abrir mercados para as frutas brasileiras. Mas ele só irá se, efetivamente, constarem da agenda ministerial reuniões com as autoridades chinesas da agricultura autorizadas a tratar do assunto.

Cearense Eduardo Diogo, eleito ontem diretor administrativo e financeiro do Sebrae nacional, por indicação da equipe do ministro Paulo Guedes, é sangue novo na veia do organismo que toca a micro e a pequena empresa . Diogo quer consolidar o Sebrae como centro de excelência do serviço público brasileiro

Anotem! chegará um momento - persistindo a chantagem do Centrão - em que o presidente Bolsonaro irá à tevê para dizer que fez o possível: apresentou ao Congresso a Reforma da Previdência, mas que, por não aceitar o toma lá, dá cá, não tem maioria para garantir sua aprovação na Câmara. E que caberá ao povo decidir