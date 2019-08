Egídio Serpa: Lamento na bananicultura

Três produtores caririenses de banana vieram segunda-feira, 26, a Fortaleza, onde se reuniram com líderes do setor agrícola do Estado, aos quais narraram - com detalhes lacrimejantes - a situação atual da bananicultura da região Sul do Estado, especialmente nos municípios de Brejo Santo e Barbalha. "É um absurdo que, neste momento, precisando de criar empregos, o Governo do Estado e seu Legislativo estimulem o desemprego no campo", disse um dos bananicultores. O desemprego nos bananais do Cariri é a trágica consequência social da Lei, sancionada pelo governador Camilo Santana, que proibiu a pulverização aérea em toda a geografia estadual. É ela que - com o mínimo de custo e o máximo de eficiência, sem causar efeito negativo ao meio ambiente - combate e mata a sigatoka amarela, a praga que ataca as folhas das bananeiras, destruindo-as. E a destruição prossegue. Os produtores de banana do Cariri e seus colegas de Limoeiro do Norte e Quixeré - onde a atividade dá emprego direto e formal a centenas de trabalhadores - decidiram criar uma entidade, com mais de 150 sócios, para a defesa da bananicultura cearense, agora gravemente ameaçada de extinção por uma decisão que, na opinião deles, tem base ideológica.

Dose dupla

De 30 deste mês a 9 de setembro, a Câmara de Dirigentes Lojistas promoverá, mais uma vez, a Liquida Fortaleza - campanha de incremento das vendas do varejo lojista. Mas, de 6 a 15 de setembro, a Federação do Comércio (Fecomércio), embalada por uma proposta do Governo Bolsonaro, mobilizará os mesmos lojistas - daqui e de todo o País - para fazer a mesma coisa. Um líder do comércio varejista fez a esta coluna uma pergunta: "O lojista de Fortaleza terá fôlego e caixa para encarar duas promoções dessas, simultaneamente?"

Ladies beer

Amanhã, 29, em Juazeiro do Norte, nascerá a Ladies Beer: primeira confraria feminina do Cariri cearense dedicada ao consumo de cerveja. Organizada pela sommelière de cervejas Kylvia Cordeiro, o grupo terá 30 associadas - já eleitas - todas com posição de liderança em suas respectivas atividades. Elas se reunirão duas vezes por mês no Mestre Cervejeiro, naquela cidade. Falarão sobre a mulher na história da cerveja.