Egídio Serpa: Hapvida de olho no grupo são francisco

O grupo cearense Hapvida, dono de um dos maiores planos de saúde do País, com posição de liderança nas regiões Norte e Nordeste, está na batalha pela compra das empresas do grupo paulista São Francisco, com sede em Ribeirão Preto, que tem oito hospitais, 100 unidades de atendimento e um plano de saúde com mais de 1,5 milhão de clientes. O Hapvida - com R$ 3 bilhões no caixa oriundos da recente e exitosa venda de ações na Bolsa de Valores B3 - tenta entrar no mercado do Sudeste, mas até agora não teve sucesso. Pilotado pelo seu fundador e controlador Cândido Pinheiro, o Grupo Hapvida tem aí a chance de entrar na região Sudeste, mas terá de enfrentar dois gigantes mundiais - a Amil, controlada pela multinacional United Health, e a Intermédica, que tem valor de mercado de R$ 17 bilhões. É a Goldman Sachs quem assessora o Grupo São Francisco nessas negociações.

Pecém

Diretores do Porto e Freezone de Sohar/Omã, no Golfo Pérsico, visitam hoje o Porto do Pecém e apresentam às 14 horas seu modelo de gestão para seus colegas da CIPP S/A e para empresários e operadores daquele terminal portuário cearense. É em Sohar/Omã que a Vale construiu e opera o maior terminal de minérios do mundo.

Saneamento

Tasso Jereissati será o relator, no Senado, da MP 868, que altera o marco legal do saneamento. Sua escolha foi saudada pelo mercado como um sinal de que, até 3 de junho, prazo de sua expiração, a MP será aprovada, o que permitirá a privatização de empresas de saneamento, como, por exemplo, a cearense Cagece.

Impacto social

Uma nova Frente Parlamentar - desta vez a favor de uma qualificação legal para os negócios de impacto social - poderá nascer na Câmara dos Deputados. A empresária cearense Ticiana Rolim, sócia e diretora da C. Rolim Engenharia, empresa com forte atuação na área social e ambiental, esteve recentemente em Brasília, onde conversou com deputados que se movimentam nesse sentido, inclusive cearenses. As frentes parlamentares são boa novidade do Congresso.

Agropacto

Marcelo Parahyba, produtor rural e criador de cavalos da raça Campolina, falará terça-feira, 26, às 7h30, na reunião do Agropacto sobre o Pastoreio Voisin (fala-se voasan) - método que divide em piquetes as áreas de pastagem, permitindo que, enquanto um piquete é utilizado pelos animais, os outros descansem.

Narrativas

Impressionante como a mídia criou narrativas as mais diversas para a prisão, ontem, do ex-presidente Michel Temer. Desde o que seria "a resposta de Moro ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia", até o que teria sido "um presente de aniversário ao presidente Bolsonaro", que na hora da prisão viajava para o Chile.

